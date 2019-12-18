Rüyada yüzmek ne anlama gelir? Rüyada denizde ve havuzda yüzmenin anlamı

Bir kimsenin rüyasında yüzdüğünü görmesi, birçok farklı anlam içermektedir. Bu rüya, yüzülen suyun durumuyla da ilişkilidir. Eğer temiz, berrak bir suda yüzülmüş ise bu, hayırlı anlamlar içerir. Bu rüyanın sahibi ilim öğrenir. Öğrendiği ilmi, insanlığın yararında kullanır. Veya bu rüya faydalı uğraşlara meyil etmek olarak açıklanır. Ancak su kirli ise, bu durumda kişi dikkatli olmalıdır. Kişinin atacağı adımlar kendisini olumsuzluğa sürükleyebilir. Özellikle iş anlamında yanlış kişilerle ortaklık kurulmamalıdır.



Rüyasında yüzdüğünü gören bir kimse, iş yaşamında büyük başarılar kazanır. Mesleği ticaret olan kimseler büyük kazanç kapılarını aralar. Borçları varsa bunlar öder. Maddi olarak tüm sıkıntılarından kurtulur. Bu rüya devlet kapılarındaki işlere de delalet etmektedir. Devlet makamlarına gelmeyi ve halka faydalı olmayı temsil eden bir rüyadır.



Rüyada Denizde Yüzmek



Deniz, sembolik olarak sonsuzluğu ifade eden bir kavramdır. Ve rüyasında denizde yüzen bir kimse, sonsuz nimet ve rızka kavuşur. Eğer rüyada yüzülen denizde balıklar varsa, bu rüya büyük kısmet anlamına gelir. Kişi beklemediği yerlerden büyük bir bolluğa ve berekete kavuşur. Bu rüya miras almak şeklinde de yorumlanmaktadır.



Rüyada denizde yüzmek genel olarak hayırlı tabir edilmektedir. Rüyasında temiz bir denizde yüzen kişi kendi çabalarıyla iyi yerlere gelir. Bu rüya emek sarf etmeyi, helal kazancı temsil eder. Kazandıklarını hayırlı yerlerde harcamak olarak yorumlanır. Bu rüyayı görülen kişiler temiz ve dürüst bir çevreye girer. Ailesi ve akrabaları tarafından itibar edilir.



Rüyada Havuzda Yüzmek



Rüyada görülen havuz, kısıtlı imkanları temsil etmektedir. Rüyasında havuzda yüzen bir kimse, elindeki kısıtlı imkanları iyi değerlendirmelidir. Bu rüya az ile yetinmeye, kanaatkar olmaya işarettir. Eğer rüya sahibi elindeki imkanları iyi değerlendirmeyi başarır ise, çok iyi yerlere gelir. Daha sonra da rızkı açılır ve bolluk berekete kavuşur.



Kimi rüya yorumcularına göre rüyada görülen havuz hayal kırıklığıdır. Rüyasında havuzda yüzen kişi, en yakınlarından kötülük görür. Ve hayal kırıklığına uğrar. Bu rüya aynı zamanda rüya sahibi için bir uyarıdır. Çevresindeki kişilere dikkat edilmesi gerektiğini gösterir.



Rüyada Yüzmekten Korkmak



Rüyada yüzmekten korku duymak, kaçırılan kısmetleri temsil eder. Bu rüyanın sahibi rüya yoluyla cesarete davet edilmektedir. Eğer rüya sahibi önüne çıkan fırsatları değerlendirip, risk alırsa, başarılı olur.



Rüyada çekilen korku, sağlık konularıyla açıklanmaktadır. Rüyasında yüzmekten veya sudan korkan bir kişi sağlığına dikkat etmelidir. Bu rüya aynı zamanda haset ve düşmanlık edenlere işaret eder. Kötü niyetli kimselerin nazarına karşı dikkatli olmayı gerektirir.



Rüyada Güneşli Havada Yüzmek



Rüyada yüzülen ortam, rüyanın yorumu için değer taşır. Eğer yüzülen ortam güneşliyse bu, büyük bir ferahlık ve mutluluk demektir. Bu rüyanın sahibi uzun süredir çektiği sıkıntılardan bir çırpıda kurtulur. Bazen bu rüya aile ve evlatlara da işaret eder. Kişinin bir aile kurup, evlat sahibi olacağı ile açıklanır. Rüya sahibi zaten evli ve evlat sahibiyse bu durumda da hane içinde huzura işaret eder.



Rüyada Fırtınalı Havada Yüzmek



Rüyada görülen fırtınalı hava, yaşamın zorluklarını göstermektedir. Eğer kişi fırtınalı bir havada, dalgalı bir denizde yüzüyorsa bu onun güçlü olduğunu gösterir. Bu kimse yaşamdaki her zorluğa karşı dirayetle ayakta kalmayı başaracaktır.