Rüyada Yengeç Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Yengeç Yemek, Öldürmek Ve Tutmak Anlamı

Rüyada yengeç görmek sinsi ve tehlikeli düşmanlara işarettir. Uyarı niteliği taşıyan bir rüyadır. Ancak rüyanın ne şekilde görüldüğü anlamını ve yorumunu değiştirebilmektedir.

Rüyada Yengeç Görmek

Rüyada yengeç görmek, kişinin arkasından konuşan sinsi ve kötü düşmanların varlığına işaret etmektedir. Rüyasında yengeç gören kişi, kötü insanlarla savaşacak ve onları yenecektir. Bu aşamada ailesinin ve yakınlarının yanında durarak ona destek olacağına dalalet etmektedir. Kişinin saf ve temiz bir insan olduğu için kötülüklerden korunacağına dalalet etmektedir.

Rüyada Yengeç Yemek

Rüyada yengeç yemek, bazı yorumculara göre hayra dalalet etmektedir. Arkanızdan iş çeviren sinsi ve tehlikeli düşmanları yenmeye işaret etmektedir. Bazı yorumcular ise rüyada yengeç yemeyi haram yemekle yorumlamıştır. Yengeç yiyen kişi işine haram karıştırmış olabilir. Birilerinin hakkını yemiş olabilir.

Rüyada yengeç yiyen kişiye hakkını helal etmediğini söyleyen kişilerin varlığına delalet etmektedir. İsteklerine kavuşmak ve hayal ettiği şeylere kavuşmak olarak yorumlanabilen bir rüyadır. Rüyasında yengeç yediğini gören kişi katı ve geçinmesi zor olan bir kişiyle geçinmeye başlayacağına işaret etmektedir. Bu kişinin aileden biri olabileceği gibi iş ya da arkadaş ortamından biri olma ihtimali de söz konusudur.

Rüyada Yengeç Öldürmek

Rüyada yengeç öldürmek, düşmanın varlığına işaret etmektedir. Sinsi ve çaktırmadan her kötülü yapabilen bir düşmanın varlığına işaret etmektedir. Ayrıca bu rüya şüpheci ve inatçı kişinin varlığını da göstermektedir. Rüyasında yengeç öldürdüğünü gören kişi çevresine karşı dikkatli olmalı ve kimseye hemen güvenmemelidir.

Paylaşılacak sırların kullanılacağına ve rezil rüsva olmaya işaret edecek bir rüyadır. Bu sebeple uyarı niteliği taşır. Ancak rüya sahibi yengeci öldürdüğünü görürse o kişiye yenilmez ve farkında olmadan ona karşı güç kazanır. Düşmanı alt etmeye ve ona karşı korunacak gücü elde etmeye işaret etmektedir. Rüyada yengeç öldürdüğünü gören kişi kendisine zarar veren bir kişiye karşı güçlenecek ve onun pençesinden kurtulacaktır.

Rüyada Yengeç Tutmak

Rüyada yengeç tutmak, kem gözlü ve kötü huylu kimseye işaret etmektedir. Rüyasında yengeç satın aldığını ya da yengeç tuttuğunu gören kişi kem gözlü ve kötü kişiyle arkadaşlık kuracaktır. Ancak bu kişinin dostluğu onun başına zor işler getirecektir. Rüyada tutulan yengeç kötü kimselere yaklaşmakla tabir olunmaktadır.

Rüyasında yengeç tuttuğunu gören kişi kendisinin kıskanan bir arkadaşı vardır. Bazen de bu rüya kötü bir kimsenin yalanını yakalamaya kötülüklerini yüzüne vurarak onu utandırmaya dalalet etmektedir. Ayrıca bu rüya çevresindeki problemleri çözen bir kişilik kazanmaya, çevresi tarafından taktir görüp beğenilmeye işaret etmektedir. Rüyada yengeç tutan kişi çevresinde sevdiklerinin hatasını görmemektedir. Onların hep iyi yönlerine odaklanırken kötü yönlerinin verdiği zararları fark etmemektedir.

Rüyada Yengeç Yumurtası Görmek

Rüyada yengeç yumurtası pek hayra yorulmaz. Birbirinden doğan kötü ve olumsuz işlerle karşı karşıya kalmaya işaret etmektedir. Rüya sahibinin söylediği bir yalanın başka yalanlar doğurarak işin içinden çıkılmaz bir halin ortaya çıkmasına işaret etmektedir. Rüya sahibini yalanlarından ötürü uyaran bir rüyadır. Büyük yalanların elindeki işi dahi kaybetmesine sebep olabileceğini belirtmektedir. Yengeç yumurtası görmek bazen de hayra yorulabilir.

Uzun zamandır gösterilen çabanın, verilen emeğin ve çekilen sıkıntıların karşılığını almak olarak yorumlanmaktadır. Kurduğu işten iyi paralar kazanmaya, yeni atılımlar yapacak güç elde etmeye işaret eden bir rüyadır. Yengeç yumurtası kaybedilen şansın tekrar kazanılmasıyla yorumlanır. Rüyasında çok sayıda yengeç yumurtası gören kişi maddi ve manevi kazançlarla mahzar olur. Her geçen gün artan rızk mal ve paradır. Parasının katlanarak artacağına ve şükürle kazancına kazanç ekleyeceğine işaret eden bir rüyadır.