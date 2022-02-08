Rüyada kurbanlık görmek ne anlama gelir? Rüyada kurbanlık almak ve kesmek tabiri

Rüyada kurbanlık görmek, sıklıkla görülen bir rüyadır ve bu rüyanın doğru tabiri diğer ayrıntılar sıkı sıkıya bağlıdır.

Rüyada Kurbanlık Görmek

Eski rüya tabircilerine göre rüyada kurbanlık görmek, kötülük ve şiddetten kurtulacağına ya da zor ve sıkıntılı bir durumda feraha çıkılacağına işarettir.

Rüyada Kurbanlık Almak ve Kesmek

Büyük alimler ve önde gelen rüya tabircileri rüyada kurbanlık almak ve kesmek şeklinde görülen rüyayı hayra yorumlamışlardır. Bu alimlere göre böyle bir rüya her şekilde hayırlıdır ve rüya sahibinin selamete kavuşacağına delalettir. Örneğin; rüyayı gören kişi hasta ise iyileşeceğine, borçlu ise borçtan kurtulacağına yorulur.

Rüyada Ortak Kurbanlık Almak

Kişi rüyasında ortak kurbanlık aldığını görmüşse bunun anlamı kısa süre sonra Hacca gidebileceği olabilmektedir. Ya da rüya sahibi çok arzu ettiği bir hedefin hedefine kısa süre sonra kavuşabilecektir. Öte yandan eğer işini büyütüp geliştirmek gibi bir planı varsa rüya sahibinin bu emeline de kolaylıkla nail olabileceğine işarettir.

Rüyada Kurbanlığı Kestiğini Görmek

Kişi rüyasında kurban kestiğini görmüşse bu rüya o kişinin yakın zamanda zenginliğe kavuşacağına delalet eder. Rüyayı gören hamile bir kadınsa, doğacak çocuğun çok hayırlı olacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyada Kurbanlık Kesen Bir Kimseye Yardım Etmek

Kişi rüyasında kurban kesen birine yardım ettiğini görmüşse bu rüya o kişinin var olan sıkıntı ve üzüntülerinden kurtulacağına yorulur. Her ne sebeple yaşıyorsa, ister özel yaşamında ister iş yaşamında, bu üzüntü ve sıkıntılara sebep olan olaylar ortadan kalkacak veya düzelecek şeklinde değerlendirilir.

Rüyada Hacda Kurbanlık Görmek

Rüya sahibi şayet Hac yerinde kurbanlık görmüşse en kısa sürede büyük bir arzusuna kavuşacağına delalet olarak yorumlanır. Kişinin büyük bir zatın ya da ileri gelen kimsenin yardımına mazhar olacağına da yorulur.

Rüyada Birden Çok Kurban Kestiğini Görmek

Kişinin rüyasında birden çok kurban kestiğini görmesini rüya yorumcuları kaza ve belanın define yorumlamaktadırlar. Adeta bir fidye ödemiş gibi yakın zamanda başına gelecek kötülük ve belalardan korunacağına yorumlamaktadırlar. Kişinin, gelecek bela ve musibetlerden korunacağına ve kısa zaman sonra da bereketli ilerin kendisine ulaşacağına delalet olarak yorumlanır.