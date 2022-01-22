Rüyada köpek görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek ısırması ve saldırması ne demek

Köpeğin ne biçimde görüldüğüne göre manası değişen bir yoruma sahiptir. Rüyada köpek olan üstünlük ya da galibiyetle düşmanlara veya rakiplere karşı savaşın sonucunun görülmesi mümkündür. Aynı zamanda görülen köpeğin cinsinin de dost ya da düşmanların, hatta kişinin kendi karakteri hakkında da işaretler verebilir.

Rüyada köpek görmek

Rüyada köpek görmek, keyfine ve arzularına düşkün birini işaret eder. Düşman dahi olsa da aynı zamanda merhametli ve şefkatli biri anlamına gelir.

Rüyada dişi köpek görmek

Dişi köpek görmek, çok kötü karaktere sahip olan bir kadına işaret etmektedir. Bu tür biri kişinin başına bela açabilir. Fakat genellikle yakın etraftaki dostlara ve düşmanlara işaret etmektedir.

Rüyada Köpek Sürüsü Görmek

Rüyada etrafta, sürü şeklinde gezen köpeklerin görülmesi içten içe istenen ve gerçekleşmesi arzu edilen bütün isteklere yakın zaman içerisinde kavuşulacağını gösterir.

Rüyada Köpeklerin Saldırmasını Görmek

Rüyada köpek saldırmasını görmek; eğer saldıran köpek rüya sahibini ısırmamış ise, etrafında kimi hasımların bulunduğuna işaret eder. Bu hasımların kişiye zararı dokunmayacaktır. Fakat yine de içten içe nefretli olmaya devam edeceklerdir. Bireye saldıran köpeklerin sayısı çok fazlaysa ve onlara karşı gelinirse, aileden birinin davranışları yanlış anlaşılmış demektir. Bu yanlış anlaşılma neticesinde konuşma ve tartışma yapılabilir.



Onlara açıklama yapılacaktır ve bu yanlış anlaşılma çözüme kavuşacaktır. Eğer rüyada, köpeğin salyası kişinin üstüne bulaşır ise, düşmanların lafları rüya sahibini üzecektir. Eğer köpek, kişinin üstündekileri yırtarsa, halledilmesi gereken işler içerisinde kimi aksaklıklar olacağına işaret eder.

Rüyada köpeğin ısırmasını görmek, çalışma yaşamında rekabet edilen bireylerin kişiye zarar vereceği biçiminde yorumlanır. Rüyada hissedilen acı ve korku ne denli büyükse, görülecek olan zarar da o denli büyük olacaktır. Bir diğer tabire göre; düşmanların harekete geçeceği ve rüya sahibine hiç hoşlanmayacağı şeyler yapacağına işaret eder. Bu rüyanın aynı zamanda, bireyin dostu olduğu kişilerin, rüya sahibini kıskanacağı manasına da gelir. Kıskançlıktan ötürü, herhangi bir davranışta bulunup, rüya sahibinin üzülmesi mümkündür.



Rüyada Köpeğin Dostluğunu Görmek



Rüyada kişi köpeğin kendisine dostça yaklaştığını görürse ve ellerini yalayıp, kısık havlarsa; kişiden üstün gelmeye çalışan hasımların, bu tür tutumlardan vazgeçeceğine delalet eder.



Rüyada Dişi Köpek Görmek



Rüya içerisinde dişi köpek görmek, kişinin etrafındaki sabit düşünceli ve kötü karakterli kadının bulunduğu manasına gelir. Dişi köpek, erkek köpeği kovalarsa; kötü karakterli bir kadının açısından kötülüğe uğranacağı ve itibarın düşeceği yorumu yapılır. Eğer dişi köpek, erkek köpekleri ardına alıp önden gidiyor ise, kötü yola düşen bir kadın ve erkek tarafından rüya sahibinin evlendirileceği anlamına gelir.



Rüyada Köpek Beslemek



Rüya içerisinde köpek beslemek; rüya sahibinin eşyalarının ve evinin korunmasına, kadınlar için hastalıklarının artmasına, zarara ve kimi eşyalarının gitmesine delalet eder. Eğer dişi köpek besleniyor ise, kötü bireylerden gelecek zarar ve hile şeklinde yorumlanır. Rüyada köpek beslemek, güvenlik ve kuvvet açısından olumlu şekilde yorumlanır.



Rüyada Köpeğe Yemek Vermeyi Görmek



Rüyada köpeğe yemek vermenin görülmesi, mallarda artış olacağına ve bolluk bereketli bir döneme girileceğine delalet eder.



Rüya İçerisinde Köpek Havlaması



Rüyada kişiye havlayıp ama ısırmayan köpek görülürse, hasımdan kötü söz işitileceğine işaret eder. Bu birey her ne kadar rüya sahibine zarar vermese bile rüya sahibinin canını sıkacaktır. Bu durum da olumsuzlukların habercisidir.



Rüya İçerisinde Köpeklerin Kavgasını Görmek



Kişi rüyası içinde köpeklerin kavga ettiğini görür ise; hasımlardan kurtulmak adına onların birbirine düşürülmesi anlamı taşımaktadır. Bu şekilde bazı olayların da çözüleceği söylenebilir.