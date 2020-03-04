Rüyada horoz görmek ne anlama gelir? Rüyada horoz kesmek anlamı

Rüyada horoz görmek, ailede birlik ve sevgiye delalet eder. Kimi tabircilere göre rüyada horoz görmek münakaşa manasına gelir. Kişi etrafıyla sürekli tartışmaya girer ve bundan zararlı çıkar. Bazı tabirciler, rüyada horoz gören kişinin, elindeki malların değerinin artacağına yorumlarlar

Rüyada Horoz Görmek

Rüyada horoz görmek, insanlarla verilen mücadeleye, sakin hayata ve durduk yere çıkan belaya işarettir. Alimler, kişinin horozu görme şekline göre rüya tabirinin değişeceğini belirtirler. Rüyada horoz gören kişi için diğer tabirleri aşağıda bulabilirsiniz.

Rüyada Horoz Kesmek

Rüyada horoz kesmek, kişinin maneviyatından uzak kalmış olmasına rivayet edilir. Horoz kesen kişinin, namaz ibadetini yerine getirmediğine vurgu yapılmıştır. Alimler, kişinin sadece namaz değil, zekat ibadetini yerine getirmediğini riayet ederler. Rüyada horoz görmek, kişinin başına uğursuzluk getirmez ama bir uyarı niteliğindedir.

Rüya sahibinin doğru yoldan çıkmış olmasına işaret eder. Tabirciler, rüyayı gören kişinin kendisini düzeltmesi gerektiğine hikmet ederler. Kimi tabirciler, rüyasında horoz kestiğini görüp halen zekat vermeyen kişinin başına musibetlere gelebileceğini ifade ederler. Allah'ın ermişlerinden birisi, rüyada horoz kesmenin, kişinin uzak yerlerden gelen haram paradan nasiplendiğini işaret etmiştir.

Rüyada Beyaz Horoz Görmek

İslam alimlerine göre beyaz horoz görmek, evlatla müjdelenmiştir. Kim ki rüyasında beyaz horoz görürse, yakında hayırlısıyla evlat sahibi olur denilmiştir. Tabircilerin bir kısmı rüyada görülen beyaz horozun, işlerin rast gitmesine yorumlandığını işaret ederler.

Rüyada horoz görmenin manası, akıl sahibi hocaya bir konuda danışmak gerektiğidir. Kişi kendisine rehber olan birine danışmalıdır. Rüya yorumu yapan yazarlar, rüyada beyaz horozun, kişinin iradesinin sağlamlığına işaret ettiğini söylerler. Rüyasında beyaz horoz görüp, bunu kesmeye çalışmak, kişinin büyük hatasına delalettir.

Rüyada Siyah Horoz Görmek

Rüyada siyah horoz görmek, sevimli erkek çocuğa işarettir. Rüyasında siyah horoz görüp, bunu kucağına alanlar, çok hayırlı bir evlat sahibi olabilirler. Rüya tabircileri, siyah horozun mülkte eksik parçanın giderilmesine işaret ettiğini belirtirler. Rüyada siyah horoz, maldaki büyük hüsrana delalet eder. Kişi rüyasında siyah horoz görmüşse, bunun için sadakasını vermelidir.

Hayatında hiç olmadığı kadar mutlu olabilir. Siyah horoz güzellik manasına gelir. Rüyayı gören kişinin erkek olması durumunda, güzel ve samimi dindar bir kadınla tanışacaktır. Rüyayı gören kadınsa, hayatında değişimler yaşayabilir. Etrafından kendisini rahatsız eden insanlardan kurtulur.

Rüyada Horozun Öttüğünü Görmek

Rüyada horozun öttüğünü görmek, mali açıdan kişinin kendisini sorgulaması gerektiğine rivayet edilir. Rüya sahibinin hayatında sıkıntılı süreçler başlayabilir. Maddi imkanları kısıtlanabilir. Rüyayı gören kişinin erkek olması, anlam olarak sorunların çözümüne delalet eder. Kadın kişinin rüyasında öten horoz görmesi, tez vakit evlenebileceğine rivayet eder. Rüyasında horoz öttüğünü gören kimsenin, işleri hayırlı yolda ilerler. Etrafındaki insanlar tarafından değere layık görülür.

Rüyada Uçan Horoz Görmek

Rüyada uçan horoz, kişinin güvenli olmasına hikmettir. Rüya yorumu yapan kimseler, rüyada uçan horoz görülmesinin, kişinin aklıyla büyük işler başaracağına işarettir. Rüyasında uçan horozlarla beraber uçtuğunu görmek, kişinin yakın akrabalarından birinin zengin olmasına işarettir.

Rüyada Horozun Konuştuğunu Görmek

Rüyada horozun konuştuğunu görmek, sakin kalmaya, hayatta bir yerlere gelmek için çalışıp çabalamak gerektiğine delalettir. Kişi rüyasında horozla konuştuğunu görüyorsa, her daim mutlu olabileceği insanlarla tanışabilir. Konuşan horoz, bazı problemlerin sona ereceğine ve yeniliklerin kişinin yanı başında olduğuna yorumlanmıştır.