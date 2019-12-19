Rüyada domuz görmek ne anlama gelir? Rüyada domuz yavrusu görmenin tabiri nedir?

Rüyada domuz görülmesi yasak veya haram bir şeye itimat edildiğine işaret eder. Domuz rüya tabirleri yorumlarına bakıldığında, düşman manasına gelir. Vahşi domuzlar, sert düşmana, evcil olanlar ise daha yumuşak düşmanları ifade eder.

Rüyada Domuz Görmek

Rüya tabiri alimleri, rüyada görülen domuzu şer olana yorumlamışlardır. Kişinin rüyasında domuz görmesinin iki nedeni vardır. Birinci neden harama veya İslam dinine göre yasaklanmış olan şeye el uzatmış olmaktır. Kişi hayatında el uzattığı bu haramdan uzaklaşmalıdır. İkinci neden güçlü bir düşmanın çıkmasıdır.

Rüya sahibi gerçek bir düşmanla karşılaşacak ve onu yoracaktır. Hatta ailesinden bir kimseye zarar verme ihtimali vardır. Alimler, rüyada domuz gören kişinin ardından namaz kılmalarını ve sadakaları artırmalarını söylerler.

Rüyada Domuz Yavrusu Görmek

Rüyada domuz yavrusu görmek, hayırsız bir kişinin karşısında çıkacağı üzerinde yorumlanır. Ayrıca rüyasında domuz yavrusu gören kişinin, para kaybetme olasılığının bulunduğu da söylenir. İslam alimleri, rüyasında domuz veya yavrusunun aynı kapıya çıktığını, hayırsızlıkla sonuçlanacağını ifade ederler.

Bu yüzden kişinin mutlaka rüyadan sonra banyo yapıp temizlenmesini ve namaza durmasını tavsiye etmişlerdir. Domuz yavrusunu rüyasında sevdiğini görmek, olumsuz bir anlam ifade etmez. Daha çok şefkate muhtaç olan bir düşmana delalet eder.

Rüyada Domuz Eti Yemek

Rüyada domuz etini gören bir kimse, hayatında epeyi zorlu bir işe kalkışabilir. Buna binaen kişinin harama el uzatması, bu rüyaya göre rivayet edilir. Domuz İslam dininde yasak hayvan olduğundan, rüyada etini yemek bile, kişinin birtakım problemler yaşamasına sebep olabilir.

Rüyada domuz eti yediğini görenlerin, daha çok iyilik yapması gerektiği üzerine durulur. Alimler kişinin yaptığı kötü davranışlara son vermesi gerektiğini, doğru yola yönelmesinin hayırlı olacağını ifade ederler.

Rüyada Domuz Dövmek

Rüyada domuz dövdüğünü görenin, çevresinin hiç istemediği bir evliliğe kalkıştığı manasına gelir. Müslüman alimler, kişinin ailesinin onay vermediği bir evliliğe karışmasının kendisine zarar getireceğini söylerler. Rüyada domuz dövmenin bir diğer hikmeti, zamanın kıymetinin bilinmemesidir. Kişi kendi zamanının kıymetini bilmez. Sürekli hatalı işlere düşer. Yaptıkları ona devamlı zarar getirir fakat o bunun farkına varmaz.

Rüyada Domuz Kovalamak

Rüyada domuzların kendisine saldırdığını görenlerin, etraflarında zarar verebilecek insana hikmet edilir. Kişi, etrafını gözlemlemeli ama herkesten kuşku duymamalıdır. Çünkü düşmanı kendisini ona çok uzun olmayan bir sürede belli edecektir. Rüyasında domuz kovaladığını aynı anda, düşmanın def edilmesi, ondan kurtulması anlamında yorumlanabilir. Rüyasında domuzları kovaladıktan sonra hemen durduğunu gören kimsenin, hayata karşı olan tutumunun çok iyi olduğunu gösterir.

Rüyada Domuz Tarafından Saldırıya Uğramak

Rüyasında domuzlar arasında kalıpta saldırıya uğramak çok ciddi sorunlarla karşılaşılacağı anlamında yorumlanır. Rüya sahibinin hiç beklemediği anda mallarını kaybedeceğini, akrabalarının başına bir şey geleceğini gösterir. Rüyada domuz tarafından saldırıya uğrayan kişinin, sürekli şeytanın oyunlarına kandığı üzerine rivayetler de vardır.

Domuz tarafından saldırıya uğrayıp ısırılmak ise kişinin elinde avucunda olan altınlarını veya başka değerli eşyasını kaybedeceği manası taşır. Alimler rüyada domuzlar tarafından saldırıya uğrayan er kişinin muhakkak, namaza durmasını istemiştir. Aynı zamanda en az 3 sefer ezan okuması gerektiği üzerine rivayetler bulunur.

Rüyada Domuz Kesmek

Rüyasında domuz kesen bir kişinin, haramdan sakınmadığı durumuna işaret edilir. Domuz kesen kimsenin, hayatı içerisinde asla haram helal farkına varmadığına bunu vardığında ise çok geç olduğuna işaret eder. Alimler rüya sahibinin akıllı olması halinde rüyadan hemen sonra oruç tutacağına ve nefsini terbiye edeceğine işaret ederler. Rüyada domuz kesmek, alimlere göre şer bir durumdur.