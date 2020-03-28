Rüyada Ayna Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Aynaya Bakmak Anlamı

Günlük hayatta sıkça kullanılan bir obje olan ayna aynı zamanda rüyalarda da sıklıkla görülen bir objedir.

Rüyada Ayna Görmek

Kişinin rüyasında ayna görmesi, hayır ve gurura delalet eder denilir. Bazı rüya yorumcularına göre ise, kısmete de işaret etmektedir. Aynanın büyüklük ölçüsünde, kiri ve parlaklığı oranında derece ve mertebeye delalet ettiği söylenir. Kişinin rüyasında gördüğü ayna parlak ise, gamdan ve üzüntüden kurtulmak anlamına geldiği, kirli ve paslı bir ayna ise, rüya gören kişinin kötü hali anlamına geldiği belirtilir.

Rüyada Aynaya Bakmak

Rüyada aynaya bakmak, kişinin son günlerde aksi bir insan olmasına ve hayal aleminde yaşamasına, yanına kimseyi yaklaştırmamasına delalet ettiği belirtilir. Kimi yorumculara göre, kişinin rüyasında aynaya bakması, bir kadın manasına da gelmektedir. Bir kadın rüyasında aynaya bakıyor ise, kadın hamile ise bir kız çocuğu doğuracağına, değil ise dedikodusunun yapılmasına işaret ettiği belirtilir.

Kişinin rüyasında ayna görmesi, hedeflerine kısa bir süre içinde ulaşacağına delalet ettiği belirtilmektedir. Rüya sahibi rüyada ayna görmüş ise, rüya sahibinin sıkıntıları ve dertlerini arkasında bırakacağına ve dertlerinden, sıkıntılarından kurtulacağına delalet eder denilir.

Rüyada Ayna Kırılması

Rüyada ayna kırılmasının kötü haberlere işaret ettiği söylenmektedir. Bazı rüya yorumcuları böyle bir rüyanın, rüya sahibinin yakın dönemde bir ölüm haberi alabileceği durumuna işaret ettiği, yorumunda bulunur. Rüyada ayna kırılması gören kişinin zor zamanlar geçirebileceğini belirtirler. Rüyayı gören kişinin, manevi yönden ciddi zararlar alabileceğine ve psikolojik olarak yıpranabileceğine delalet ettiği söylenmektedir.

Rüyada Aynada Kendini Görmek

Rüyada kişinin kendini aynada görmesi, rüya sahibinin yaptığı davranışları sebebi ile, pişmanlık duyması ve zarar görmesi anlamlarına geldiği belirtilir. Rüya sahibinin kendisini aynada görmesinin, kendi ile yüzleşmesi anlamına geldiği de söylenmektedir. Rüyasında aynada kendisini gören kişinin, vicdan muhasebesi yapması ve yaptığı hataları fark edip, pişmanlık ile yaptıklarını düzeltmesi anlamına geldiği de belirtilmektedir.

Rüyada Kırık Ayna Görmek

Kişinin rüyasında kırık bir ayna görmesi, şanssızlık olarak da tabir edilmektedir. Rüya sahibinin son dönemlerde yaptığı işlerin yolunda gitmeyeceğine, başarısız sonuçlar alacağına delalet ettiği belirtilmektedir. Ayrıca rüya sahibinin ümitlendiği olayların gerçekleşmeyeceğine de delalet ettiği, rüya yorumcuları tarafından belirtilmektedir. Kimi rüya yorumcuları, kişinin rüyasında kırık ayna görmesini, uğursuzluk anlamına geldiğini de belirtmektedir.

Rüyada Aynada Kendini Görmek

Kişi rüyasında kendini aynada farklı görmüş ise, kız çocuğu sahibi olacağına, aynada görülen kişi erkek ise, erkek çocuğu sahibi olacağına delalet ettiği söylenmektedir. Kişinin kendisini aynada ihtiyar olarak görmesi ise, hayırlı ve sadık bir dosta, saçlarını beyazlamış şekilde görmesi, kendini geliştirmesine, mertebeye ve yükselmesine işaret ettiği belirtilmektedir.

Rüyada Ayna Kırmak

Kişinin rüyada kendisini ayna kırarken görmesi, beceriksizlik ile tabir edilmektedir. Rüya sahibi kişinin kendi beceriksizliğiyle, istediği şeyleri gerçekleştiremeyeceğine işaret ettiği belirtilir. Bu sebeple kendisine küseceği, insanların kendi hakkında düşündüklerini, kendisine dert edineceğine delalet ettiği belirtilmektedir. Kimi rüya yorumcuları, rüyasında ayna kırdığını gören kişinin bir ölüm haberi alacağına delalet ettiğini de belirtmektedir.

Rüyada Kendini Şişman Görmek

Kişi rüyasında kendisini şişman görmüş ise, rüya sahibinin diğer kişileri küçümsediği ve kendini beğenmesi anlamlarına geldiği rivayet edilmektedir. Rüya sahibinin çevresindeki insanlara önem vermeyip, sadece kendisini önemsemesine işaret ettiği de belirtilmektedir.