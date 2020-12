Rihanna Yemek Kitabı Çıkarıyor!

Tüm dünya albüm çıkarmasını beklerken Barbadoslu şarkıcı Rihanna sevenlerini şaşırtmaya devam ediyor. On parmağında on marifet olan Riri, son albümünü 2016 yılında yayınlamıştı. O dönemden beri moda ve kozmetik sektöründe başarılara imza atan şarkıcı, 2018 yılında Ocean's Eight filmindeki rolüyle oyunculuğunu da ispatlamıştı.

Tüm bu projelere rağmen sevenleri Rihanna'dan albüm bekliyor. Rihanna ise albüm hazırlıklarının devam ettiğini ancak öncesinde bir yemek kitabı çıkarmayı planladığını açıkladı.

"Daima meşgulüm ve karantina bana çoğunlukla yapmaya fırsat bulamadığım şeyleri yapma zamanı verdi: Bir günde bir box set'i bitirmek, yemek yapmak ve yürüyüşe çıkmak gibi. Keyif aldığımız ufak şeyleri yapabilmek çok önemli. 2021 herkes için biraz bilinmezlik taşıyor ve kimse ne gibi kısıtlamalar olacağını bilmiyor. Yine de yaratıcılığım kontrolüm altında. Müziğimi ve markalarımı farklı bir seviyeye taşımak istiyorum" diyen şarkıcı bakalım daha ne gibi sürprizlerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.