Rayon Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Rayon Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Rayon kumaş, yapay ipek kumaş ismi ile de tekstil dünyasında anılan bir kumaş. Işıltılı görünümü ile dikkatleri üzerine çeken özel bir tekstil ürünü. Yapısal bakımdan pamuğa da benzetilen rayon kumaşlar imalat aşamasında birtakım kimyasal işlemlerden geçmektedir. Rayon kumaşın çok sayıda beğeni kazanan özelliği arasında doğal ve sağlıklı bir kumaş yapısına haiz olması öne çıkıyor. Bu yönleri ile geniş bir kullanım alanında tercih edilen değerli bir ürün.

Rayon Kumaş Nedir?

Rayon kumaş, kayın ağacı liflerinden elde edilmek sureti ile üretimi yapılan kumaş türleridir. Bahsedildiği üzere her ne kadar doğal ve sağlıklı bir kumaş yapısına haiz olsa da bazı kimyasal işlemlere maruz kaldığı bilinmektedir. Kavak, göknar ve söğüt gibi selüloz açısından zengin ağaçlardan kimyasal yollarla elde edilirler. Dayanıklı ve selülozik yapısı ile birlikte yaygın olarak değerlendirilir. Tekstil sektöründe sıklıkla kullanımı tercih edilen özel bir kumaştır.

Rayon Kumaş Nasıldır?

Parlak ve kaliteli bir kumaş türüdür. Çok yönlü bir kumaş olarak diğer kumaş türleri ile birlikte etkili ve uyumlu bir şekilde kombin yapılabilir. Nefes alabilen bir kumaş olarak emiciliği yüksektir. Vücut ısısını hapsetmez. İç göstermemekle birlikte bazı hazır giyim elbiseleri tasarımlarının etkisi ile vücut hatlarını belli edebilmektedir. Mükemmel renk tutan bir kumaş cinsidir. Yumuşak, rahat ve hafif ağırlıkta bir kumaştır. Güçlü ve sağlam olma yönü ile farkını yansıtır.

Rayon Kumaş Terletir mi?

Rayon kumaşa dair yanıtı merak edilen sorulardan biri de bu kumaş türünün terletici bir yanı olup olmadığıdır. Bu konuda belirtmek gerekir ki rayon kumaş özelliği gereği vücuda yapışmamakta ve tenden hafifte olsa kayabilmektedir. Bu özelliklerine bağlı olarak kolay kolay terletmeyen bir kumaş türüdür. Hava alan yapısı ile teri kolaylıkla emer ve terletme sorunu azdır.

Rayon Kumaş Özellikleri

Rayon kumaş çok sayıda farklı özelliği ile değişik kullanım alanlarında karşımıza çıkan önemli kumaş türleri arasında bulunuyor. Başlıca özellikleri şöyle:

- Dayanıklı bir yapısı vardır.

- Kullanımı rahattır.

- Hafif bir kumaş türüdür.

- Kaygan yapısı ile tene uyum sağlar.

- Yumuşak bir kumaştır.

- Parlak bir görünüme haizdir.

Rayon Kumaş Kullanım Alanları

Rayon kumaş, geniş bir alanda kullanılmaktadır. Pantolon, tişört, şalvar gibi giysi çeşitlerinde sıklıkla tercih edilen ve beğenilerek giyilen bir üründür. Bununla birlikte yalnız tekstil sektöründe değil endüstriyel alanlarda da tercih edilen bir kumaş türüdür. İsteğe göre dekorasyonda da kullanılabilir. Özellikle yastık ya da köşe kırlenti gibi döşemelik içinde göze çarpan bir kumaştır. Pamuk, keten ve yün gibi diğer kumaş çeşitleri ile karıştırılarak kullanılabilmektedir.

Rayon Kumaş Esnek midir?

Rayon kumaş nispeten esnek kumaşlar kategorisinde yer alır. Pamuğa göre daha esnek bir kumaş türü olup 10 cm rayon kumaş esneme neticesinde 12-13 cm uzunluğa ulaşabilmektedir.

Rayon Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Rayon kumaş, pamuğa çok yakın bir kumaş türü. Pamuk gibi az oranda olsa da rayon kumaşında yıkanınca çekme payı bulunuyor. Örneğin 1 metrelik kumaş birkaç cm çekme yapabilmektedir.