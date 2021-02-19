Portakal Nasıl Yetişir? Portakal Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Portakal citrus cinsi bir ağaçtan oluşan meyve çeşididir. Bu meyvenin dışı küre şeklindedir. Turuncu renge sahip yumruk büyüklüğünde bir meyvedir. Bu meyve kış aylarında olmaktadır. En sevilen meyvelerden olan bu meyve bol miktarda B ve C vitamini bulundurur. Portakal sadece meyve olarak kullanılmakla kalmayıp, parfüm, ilaç, reçel ve günümüzde süslemede bile kullanılır hale gelmiş bir bitki meyvesidir. Ülkemize bu meyve Portekiz'den gelmiştir. İsmini de bu şekilde almıştır. Portakal çeşitlerinde acı - ekşi - tatlı çeşitliliği bulunmaktadır. Portakal çeşitleri ise; Washington, Kan portakalı, Misket portakalı ve Mayıs olarak bilinmektedir.



Portakal Nasıl Yetişir?



- Portakalı fide olmadan sıfırdan kendiniz fide yaparak yetiştirecek iseniz portakalın çekirdeklerini kullanmalısınız.

- Çıkardığınız çekirdekleri ılık su da bir bardağa koyun.

- 24 saat boyunca bu çekirdekler şişecektir.

- Çimlendirmek istediğiniz kaba toprak koyarak her yerini ıslatıyoruz ve toprağı 15 dakika dinlendiriyoruz.

- Dinlenmiş bu toprağa çekirdekleri ekiyoruz.

- Çekirdekleri üzerini geçecek şekilden biraz fazla kalınlıkta toprağa ekiyoruz.

- Tekrar toprağı nemlendiriyoruz.

- Gölge bir alanda çimlendiriyoruz.

- Toprak bu zamanda kurumamalıdır.

- Portakal ilkbahar ayında ekilmelidir.

- 25 - 30 cm boyuna gelen fideler gerçek ekilecek yere dikilmelidir.

- 23 ila -3 derecelik yerlerde yetişmektedir.

- Ne kadar kış meyvesi olsa da çok soğuklar gelişimini engeller.

- Eğimli alanlarda yetişmeye müsaittir.

- Ekildiği toprağın tuz miktarı düşük olması gerekir.



Portakal Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir?



Portal Akdeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yetişmektedir. Bu ağaçlar 23 - -3 derece olan yerlerde yetişebilmektedir. Birçok portakal çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitler ekşi, tatlı, çekirdekli ve çekirdeksiz olarak sınıflandırılabilir. En kaliteli portakal türü Washington cinsidir. Bu portakallar Antalya'nın Finike ilçesinde yetişir. En iyi portakal ödülünü Antalya - Finike (Çavdır Köyü) aldığı bilinmektedir.



Türkiye'de portakallar en çok şu illerde yer alır;



- Hatay

- Adana

- Mersin

- Antalya

- Muğla

- İzmir

- Aydın

- Rize ülkemizde en çok portal yetiştirilen şehirler bu şekildedir.



Türkiye'de en iyi portal ise; Antalya ilinin Finike ilçesinin Çavdır Köyünde yetişen Washington portakalıdır.