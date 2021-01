Pokemon Film Serisi Filmleri - Pokemon Film Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Bu zamana kadar toplam 18 Pokemon filmi çekildi. En uzun soluklu seri ise 8 filmden oluşan Japonya - ABD ortak yapımı anime oldu. Özgün senaryosu ve görsel efektleri ile büyük beğeni toplayan yapım birçok festivalde de ödül kazandı. Seslendirme kadrosunda Veronica Taylor ve Eric Stuart gibi ünlü oyuncuların yer aldığı filmin ikincisi 1999 yılında izleyicilerle buluştu. Türkiye'de dahil 40'a yakın ülkede vizyona giren animenin senaryosunu Takeshi Shudo ve Satoshi Tajiri kaleme aldı.

Pokemon Serisi Filmleri ve İsimleri



1- Pokemon: İlk Film



2- Pokemon II: En Güçlü O



3- Pokemon III



4- Pokemon IV: Daima



5- Pokemon V: Kahramanlar



6- Pokemon Jirachi VI - Wish Maker



7- Polemon VII - Kader Deoksileri



8- Pokemon VIII - Lucario ve Mew'un Gizemi



Pokemon serisi dünya genelinde 1 milyar dolara yakın gişe hasılatı elde etti. Japonya dışında anime filmin en çok izlenildiği ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İngiltere oldu.



Pokemon Konusu



8 filmden oluşan Pokemon film serisinin ilk iki filminde, Satoshi adlı bir pokemon eğitmeninin Roket Takımı ile olan mücadelesi anlatılır. Serinin diğer filmlerinde Satoshi'nin pokemon turnuvasını kazanmasının öyküsü beyaz perdeye aktarılıyor.





Pokemon Filmlerinin Vizyon Tarihi

1- Pokemon: İlk Film - 9 Ocak 1998



2- Pokemon II: En Güçlü O - 21 Temmuz 2000



3- Pokemon III - 8 Temmuz 2001



4- Pokemon IV: Daima - 11 Ekim 2002



5- Pokemon V: Kahramanlar - 12 Temmuz 2003



6- Pokemon Jirachi - Wish Maker - 19 Ekim 2004



7- Polemon VII - Kader Deoksileri - 16 Temmuz 2005



8- Pokemon VIII - Lucario ve Mew'un Gizemi - 20 Temmuz 2006





Pokemon Oyuncuları / Seslendirme Kadrosu

Ted Lewis



Ryan Drummond



Lee Quick



Kathy Pilon



Rica Matsumoto



Veronica Taylor



Rachell Lills



Philippe Bartlett



Eric Stuart



Ikue Otani



Madeleine Blaustein



Roger Kay



Ken Gates



Amy Birnbaum



Peter R. Bird



Kayzie Rogers



Pokemon Yönetmeni



1- Pokemon: The First Movie - Kunihiko Yuyama - Michael Haigney



2- Pokemon: The Movie 2000 - Michael Haigney - Kunihiko Yuyama



3- Pokemon: The Movie - Michael Haigney - Kunihiko Yuyama



4- Pokemon: Pokémon 4Ever- Jim Malone - Masamitsu Hidaka



5- Pokemon: Pokémon Heroes - Jim Malone - Kunihiko Yuyama



6- Pokémon: Jirachi - Wish Maker - Kunihiko Yuyama - Eric Stuart



7- Pokémon: Destiny Deoxys - Kunihiko Yuyama - Darren Dunstan



8- Pokémon Lucario and the Mystery of Mew: Kunihiko Yuyama - Darren Dunstan