Pes Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Pes Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Türkiye dışında dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan pes kumaş hem giyim sektöründe hem de ev tekstili alanında kullanılır.

Pes Kumaş Nedir?

Pes kumaş polyester liflerinden yapılan kumaş olarak bilinir. Pes kumaş lifleri ile birlikte pamuk lifleri harmanlanarak giysi üretilir. Son zamanlarda tekstil sektöründe sıkça kullanılmaktadır. Pes kumaş tek başına kullanılabilir. Bunun dışında organze veya saten ile de karıştırılmaktadır. Polyester yoğun olarak pamuk lifleri ile harmanlanır. Polyester yapı olarak pamuğa en yakın olan yapıdır.

Pes Kumaş Nasıldır?

Pes elyafı ile üretilen sentetik bir iplik çeşididir. Temelinde ise petrol türevi bir madde olduğu bilinmektedir. Pamuktan daha uygun fiyatlı olması kullanım alanını da arttırmıştır. Esneme özellikleri yüksek fakat nem çekme özellikleri düşüktür. İç ve dış giyimin yanı sıra, tekstil alanında da kullanımı söz konusudur. Bunun dışında endüstriyel alanlarda da kullanılmaktadır. Kolay ütülenme ve az buruşma özelliği bir avantajdır.

Pes Kumaş Terletir mi?

Pes kumaş buruşma karşısında oldukça dirençlidir. Bu nedenle gömlek üretimi sırasında yün, keten veya pamuk ile karıştırılarak kullanılır. Pamuk yapısı gereği zor ütülenen bir kumaştır. Pes kumaş onun ütülenmesini daha kolay hale getirir. Fakat pes kumaşın terletme özelliği vardır. Pes kumaş yapay olarak üretildiği için doğal lifler gibi su emme özelliği yoktur.

Fakat pamuktan daha ucuz bir kumaş olması ve ütü kolaylığı avantaj sağlar. Ayrıca pamuktan daha hızlı kurur. Pes kumaş teri hapseder ve vücuttaki ısı artar. Buharlaşan ter ise dışarı atılamadığı için terleme kaçınılmaz olur. Sıcak tutma özelliği vardır ama yün kalitesinde bir sıcak tutma değildir. Bu yapıyı en aza indirmek için pamuk ve viskon ilave edilir. Kumaşlar daha nefes alır hale gelir ve koku ile terin önüne geçilebilir.

Pes Kumaş Özellikleri

Pes kumaşın lifleri genel olarak üretim sırasında beyaz olur. Parlak, mat veya yarı mat olma durumu söz konusudur. Polyester liflerinin farklı uzunlukta üretilmesi de söz konusudur. Pes kumaşın dayanıklılığı da yüksektir. Pes kumaş ham pamuk kadar nem çekme özelliğine sahip değildir. Bu nedenle terleme yapabilmektedir.

Pes kumaş herhangi bir sürtünmeye karşı dirençlidir ve tüylenme sorunu yaşanmaz. Pes kumaşın esnekliği vardır. Kumaş olarak ta oldukça hafiftir. Avantajları fazla olan bir kumaş türüdür. Pes kumaş genelde dış giyim ürünlerinin içeriğine eklenir. Ütülüme açısında kolaylık sağlar. Ürünlerin kırışıklığı kolay bir şekilde giderilir. Pes kumaşı evde yıkmakta mümkündür. Maliyet olarak ucuz bir ürün olması da diğer bir avantajıdır. Pes kumaş solma yapmaz.

Pes Kumaş Kullanım Alanları

Pes kumaş tekstil sektöründe özellikle son yıllarda yoğun olarak kullanılmaktadır. İç ve dış giyim ürünlerinde yoğun olarak kullanılır. Ceket, kaban, gömlek ve iç giyim gibi pek çok alanda kullanılabilir. Kullanım alanları bununla da sınırlı değildir. Ev tekstil ürünlerinde de kullanılır.

Masa örtüsü, yastık, çarşaf, halı gibi pek çok üründe kullanılır. Ev tekstili ve giyim dışında da kullanım alanları mevcuttur. Endüstriyel pek çok alanda sıklıkla kullanılmaktadır. Balık ağı, araç lastikleri, dikiş ipliği, yelken bezi gibi yerlerde kullanılabilir. Kullanım alanı oldukça geniş olan bir üründür.