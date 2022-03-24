Pelesenk Yağı Nedir, Ne İşe Yarar? Pelesenk Yağı Faydaları ve Kullanımı

Brezilya'nın ünlü olduğu gül ağacı, Aniba Rosaeaodora bilimsel adını taşıyan dev bir yaprak dökmeyen ağaçtır. Pelesenk yağı, gül ağacının odunsu maddesinden buhar damıtma yardımıyla elde edilir. Ana bileşenleri alfa-terpineol, alfa-pinen, benzaldehit, cineole, camphene, geranial, geraniol, neral, myrcene, limonene, linalool ve linalool oksittir.

Pelesenk Yağı Faydaları Nelerdir?

İşte, gül ağaçlarından elde edilen bu çiçeksi, tatlı kokulu yağın faydaları...

Depresyon Belirtilerini Hafifletir

Bu uçucu yağ, kötü ruh halinizi alıp dakikalar içinde size hoş duygular bırakabilir. Bu yağın hafif, tatlı, baharatlı ve çiçeksi aroması işe yarıyor ve bu nedenle aromaterapi uzmanları tarafından tercih ediliyor. Üzüntü ve hayal kırıklığını uzaklaştırabilir ve sizi hayata yeni ve olumlu bir bakış açısıyla başlamaya hazırlayabilir. Akademisyenler, profesyonel durumlar veya ilişkiler açısından olsun, yakın zamanda başarısız olan veya morali bozuk olanlar için çok iyi olabilir.

Ağrıları Hafifletir

Güçlü olmasa da, bu yağ hafif bir analjezik görevi görebilir ve özellikle soğuk algınlığı, grip, kabakulak ve kızamığa neden olan enfeksiyonlardan kaynaklanan hafif baş ağrıları, diş ağrıları ve kas ve eklemlerdeki ağrılardan kurtulmanızı sağlayabilir.

Antiseptik Etkisi Vardır

Küçük bir kesik, sıyrık veya böcek ısırığından sonra doktora gitmeden önce bir şey yapabilirsiniz. Bir parça pamuğu gül ağacı yağına batırın ve etkilenen bölgeye uygulayın. Bu sizi sadece enfeksiyonlardan korumakla kalmaz, aynı zamanda yaranın iyileşmesine de yardımcı olabilir .

Deodorant Olarak Kullanılabilir

Bu yağın hafif baharatlı, çiçeksi ve tatlı kokusu ideal bir doğal deodorant görevi görebilir, kötü kokuyu uzaklaştırır, tazelenmiş hissetmenizi sağlar ve bakteriyel enfeksiyonlardan korunmanızı sağlar.

Cinsel İsteği Artırır

Şimdi, bu şairlerin ve aşıkların çok faydalı bulacağı bir şey. Bu sert ağaçtan elde edilen uçucu yağ (aslında tik gibi diğer bazı ağaçlardan biraz daha yumuşak olmasına rağmen) eşiniz için gerçekten yumuşak ve hassas duygular uyandırabilir ve yatak odasında çok iyi vakit geçirmenizi sağlayabilir. Bu, muazzam iş yükü, profesyonel stres, endişeler ve hatta kirliliğin etkileri nedeniyle sekse olan ilgisini kaybedenler için çok faydalı olabilir . Libido veya soğukluk kaybı, metropol yaşamlarında endişe verici bir şekilde büyüyen bir sorundur. Neyse ki, bu yağ gerçek bir yardımcı olabilir.

Hafızayı Güçlendirir

Pelesenk yağı, beyninizi serin, aktif, keskin ve uyanık tutabilir ve baş ağrılarını da ortadan kaldırabilir. Bu aynı zamanda hafızanızı geliştirecek ve sizi nevrotik bozukluklardan korumaya yardımcı olacaktır.

Cildi Gençleştirir

Cildi gençleştirir, sağlıklı ve genç görünmesini sağlar. Ayrıca, bulantı, kusma, öksürük ve soğuk algınlığı, stres, kırışıklıklar, cilt hastalıkları ve akne tedavisinde faydalı olabilir.