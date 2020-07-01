PCR ve Antikor Testlerinin Farkları Nelerdir?

Antikor testi atlatılmış enfeksiyonu gösteriyor

Antikor testleri daha önce hastalığın geçirilip geçirilmediğine dair bilgi verir. Mikrobun o anda vücutta var olup olmadığını göstermez. O yüzden hasta mıyım değil miyim diye merak edenler veya bir hasta ile teması olan kişilerin antikor testi yaptırmalarının bir gereği yok. Antikor ancak bu hastalığı geçirip geçirmediğini öğrenmek isteyenlere yapılıyor.

Sağlık çalışanlarına antikor testi yapılabilir çünkü hastalığı geçirmişse ve bağışıklık kazanmışsa o kişi hastalarla daha korkusuzca çalışır. Bu hastalığı geçirmiş, bağışıklık kazanmış kişilerin kanından immun plazma tedavisi yapılıyor. Hazır antikorlara sahip oldukları için o kişilerin kanını alıyoruz ve hastalığı geçirmekte olan kişilere veriyoruz. Bu yüzden hastalığı geçirip geçirmediklerini merak eden kişilere antikor testi yapılabilir.

Antikor testi pozitif çıkan kişiler hastalığı bulaştırabiliyor mu?

Antikor testi pozitif çıkan bir kişinin kişinin immunoglobulin testinde m’si pozitif çıktıysa veeş zamanlı olarak yapılan PCR testi yani antijeni de pozitifse ‘O anda vücudunda mikroorganizma var, aktif, bulaştırıcı ama vücudun savunma hücreleri de devreye girmiş’ diyebiliriz. Bu durumda vücut savaşmaya başlamış ve antikor oluşmaya başlamış anlamına geliyor. Ancak İmmunoglobulin’in sadece g’si pozitifse kişi artık hastalığı bitirmiş, yani bağışıklık kazanmış demektir ve bu yüzden de bulaştırıcı değildir. O kişiyeye PCR testi yapıldığında sonucu negatif çıkacaktır.

Tekrar yakalanma ihtimali çok düşük

Vürüsle ilgili en çok korkulan şey; önceden bu virüse yakalanılmış olsa bile tekrar aynı hastalığa yakalanma ihtimali. Dünyada şu ana kadar bilinen 4 vaka oldu. Bu kişiler Covid-19 antikoru pozitifleşmiş, atlatmış ve bağışıklanmış fakat tekrar Covid enfeksiyonu olmuş. Ancak aynı mikroorganizmayla mı yoksa farklı bir koronavirüs enfeksiyonuyla mı enfekte oldukları henüz bilinemiyor. Nasıl gerçekleştiği ile ilgili bir araştırma yapılıyor. 4 vaka çok az olduğu için aynı kişinin tekrar yakalanma ihtimali çok düşük diyebiliriz.