Patiska Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Patiska Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Patiska kumaş düşük gramajlı klasik bir dokuma kumaşı olarak bilinmektedir. Bezayağı örgüsünden yapılan patiska kumaş çeyizliklerin yapımında kullanılır.

Patiska Kumaş Nedir?

Günümüzde çok sık kullanılan patiska kumaş düşük gramajlı ve ince klasik dokuma cinsi bir kumaş olarak bilinir. Oldukça ince bir yapıya sahip olan patiska kumaş bez ayağı örgüsü ile dokunur. Sık ve düzgün dokunan bu kumaş çeşidi pamuklu bez olarak ortaya çıkar. İç çamaşırlarının üretiminde kullanılan patiska kumaşı çeyizlik yapımında da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Patiska kumaşın dokuma sıklığına göre incelik yapısı belirlenir.

Patiska Kumaş Nasıldır?

Son yılların en popüler kumaşları arasında yer alan patiska kumaşlar kendine has yapısı olan kumaş çeşitlerinden biridir. Klasik bir dokuma kumaşı olan patiska kumaş çeşitleri düşük gramajlı ve bezayağı örgüsünden yapılmaktadır. Düzgün ve çok sık dokunan bu kumaş çeşitleri pamukludur. Özellikle de uygulanan apre işlemine göre patiska kumaşlar yumuşak ve ye diri tutumlu da oluyor. Orjinal hali keten yapılı olan bu kumaş genellikle pamuk ve ya pamuk ile yün karışımından yapılmaktadır.

Patiska Kumaş Terletir mi?

Patiska kumaş pamuklu bir yapısı olduğu için cildi terletmeyen özelliktedir. Ayrıca iç çamaşırlarında da yoğun olarak kullanılan patiska kumaş oldukça sağlıklı olması ile bilinmektedir. Patiska kumaşın orjinal hali ketenden yapılsa da günümüzde patiska kumaşlar yoğun olarak pamuktan üretilmektedir.

Patiska Kumaş Özellikleri

Geçmişten günümüze en sık kullanılan kumaşlardan biri de patiska kumaşlardır. Keten ve ya pamuktan üretilen bu kumaş çeşidi özellikle iç çamaşırları ve çeyizlik üretiminde kullanılır. Sık ve düzgün dokunmuş olan patiska kumaş apre türü göz önüne alındığında yumuşak ve ya biraz daha diri olabilir. Bu patiska kumaşın kullanılacağı yere göre de belirlenir. Günümüzde patiska kumaşın üretiminde pamuk ve yün karışımı da kullanılmaktadır.

Patiska Kumaş Kullanım Alanları

Patiska kumaş günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır. Özellikle de günlük patiska kumaş kullanımlarında dokuma oranı daha sık olabilir. Patiska kumaşlardan iç çamaşırları üretilebilir. Bunun yanı sıra patiska kumaştan çeyizlikler ve çocuk kıyafetleri de üretilir. Bazı durumlarda ise patiska kumaştan yatak çarşafı da üretilmektedir. Özellikle gecelik üretiminde de patiska kumaş çeşitleri yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Patiska Kumaş Esnek midir?

Patiska kumaşlar bazı diğer kumaşlar gibi sık ve kalın dokunmadığı için oldukça esnek bir yapıya sahiptir. Özellikle patiska kumaşlar iç çamaşırlarında kullanılır. Bu kumaş esnek yapısı sayesinde kişiye rahat bir hareket imkanı da sağlamış olur. Bu nedenle bezayağı örgüsü ile yapılan patiska kumaş esnek ve rahat yapısı ile bilinir.

Patiska Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Patiska kumaş pamuk gibi doğal liflerden üretildiği için ilk yıkamada az miktarda çekme yapabilir. Daha sonra ise patiska kumaş yıkandıkça çekme yapmayacaktır. Patiska kumaş da çamaşır makinesinde rahat bir şekilde yıkanabilir.

Patiska Kumaş Sıcak Tutar mı?

Geçmişten günümüze en çok kullanılan kumaşlardan birisi olan patiska kumaş yapısı ile ön plana çıkmaktadır. Rahat bir şekilde kullanılan patiska kumaşlar doğal yapısı sayesinde vücudu da sıcak tutar. Aynı zamanda iç çamaşırı olarak da kullanılan patiska kumaşlar vücudu terletmeyecek ısıyı kontrol altında tutabilir.