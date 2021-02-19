Patates Nasıl Yetişir? Patates Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Patates bitki ve sebze grubunda yer almaktadır. Tarlalardan mutfağımıza kadar uzanan bir serüveni olan sebze, dışı kahverengi ve içi sarı olan bir bitkidir. Mutfakların vazgeçilmezi olan bu bitki hem kahvaltılarda hem de yemekleri herkes tarafından sevilir.



Patates Nasıl Yetiştirilir?



Patates ekebilmek için verimli toprak gereklidir. Patates yetiştiriciliğinde toprak tipi ve iklim koşulları çok önemlidir. Patatesin birden fazla çeşitleri bulunur. Patates çeşidine göre de toprak farklılık gösterir.



Ardından da küçük olan patateslerden tohumlar oluşturulabilir. Yani oluşan patatesler toplandığı zaman küçük olan patatesleri ertesi yıl tekrar ekim için kullanabilirsiniz. Patateslerin bu süre zarfında üzerinde filizlenmeler oluşmaya başlayacaktır. Bu filizlenen kısımlar üst tarafa gelerek patates tohumları ekilmelidir.



Açılan çukurların araları 20 - 25 cm aralıklı olmalıdır. Sıralı şekilde dizilen patateslerin üzerini örtecek kadar ince bir toprak olması önemlidir. Patatesler bol su isteyen bir bitki çeşididir. Yapraklarının rengi koyulaştıkça su ister. Fazla su ise yaprakları sarartır. O zamanda sulama işlemi kesilmelidir. Gübresi büyüdüğü zaman verilmelidir. Çiftlik gübresi sevmeyen bir bitki olduğu için keçi gübresi, koyun gübresi kullanılmalıdır. Gübreyi su ile karıştırılarak vermek gerekir. Yaprakları iyice sararıp, solduğunda patatesleriniz olmuş demektir. Artık hasat işlemi yapılır.



Patates yetiştiriciliği zor bir iş değildir. Önemli olan su vermeyi iyi ayarlamaktır. Ne çok fazla ne de az verilmemesi gerekir. Bunun için damlama sistemleri kullanmakta büyük fayda vardır. Çünkü tazyikli verilen su ile damla damla verilen su arasında fark vardır. Çok fazla verilen su ile patateslere zarar da verilebilmektedir. Bunun yanı sıra yapraklardan da anlaşılmaktadır. Yaprağın rengi koyu yeşil ise bitkinin su istediği anlaşılır. Yaprak sararır ise bu sefer de suyu çok fazla verdiği anlaşılmalı ve açık yeşil renk olmasına özen gösterilmelidir.



Türkiye'de En Çok ve En İyi Patates Nerede Yetişir?



Türkiye'de hemen hemen her yerde patates yetiştirilmektedir. İç Anadolu bölgesi en popüler alanı olarak sayılır. Niğde ve Nevşehir en bilindik şehirlerdir. Konya, Afyonkarahisar, Kayseri, İzmir, Sakarya, Trabzon, Erzurum gibi illeri sıralamak mümkündür. Bu iller dışında da patates yetiştiriciliği olmaktadır. Patatesin en meşhur olduğu iller ise Afyonkarahisar - İzmir (Ödemiş) olarak bilinmektedir. Patatesin cinsine göre de bu değişmektedir. Türkiye'de en iyi patatesler ise Niğde'nin Konaklı ilçesinde yetişmektedir.