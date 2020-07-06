Oturma Odası Nasıl Planlanır? İşte Önemli Tüyolar...

- Öncelikle doğru duvar rengini seçmek ile başlayın. Duvarınızda aşırı renkler kullanmak yerine soft bir renk tercih edin ve canlılık katmak için bazı duvarlarınızı farklı renge boyayın. Boya yerine duvar kağıtlarından da yardım alabilirsiniz.

- Oturma odanızda samimi bir hava oluşturmak için mobilyalarınızı orta sehpası gibi bir merkez noktanın etrafına yerleştirin.

- Eğer oturma odanız büyük ise bir okuma köşesi oluşturun. Sallanan koltuk, minik bir sehpa ve abajur ile keyifli bir köşe hazırlayabilirsiniz.

- Eşyalarınızı sergilemek ve fazlalıkları da ortadan kaldırmak için gömme ya da duvara monte dolaplar yerleştirin.

- Oturma odanızda yeterli alan varsa bir büfe edinin. Bu büfeyi oturma odanızı yemek alanı ve oturma alanı olarak ayırmak için kullanabilirsiniz.

- Minderler eve samimi ve sıcak bir hava katar. Odanın boş köşesine birkaç minder yerleştirin. Bağımsız bir oturma alanı oluşturdunuz bile!