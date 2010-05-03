Organik ve diyabetik reçeller

Oldukça yoğun şeker içeren reçelleri tüketirken ölçüyü kaçırmamakta fayda var. Biz market raflarını dolaşıp, bu özel reçelleri mercek altına yatırdık. Afiyet olsun!



Organik

Şekerhanım şeftali-armut-erik reçeli

Çevre ve insan sağlığı ile dost ürünlere olan talep arttıkça bu alandaki ürün çeşitliliği de artıyor. Piyasada bulunan en popüler organik reçellerden biri de Şekerhanım. Organik tarım esasına göre üretilmiş ve Etko tarafından sertifikalandırılmış reçeller aynı zamanda şeker ilavesiz. Şeftali, armut ve eriğin bir karışımı olan reçelin 100 gramında 238 kalori bulunuyor. 290 gr. fiyatı: 12.50 TL



Light

Koska kayısı reçeli

Mis gibi bir kayısı reçeline kim hayır diyebilir? Kilo vermek isteyen biri... Ancak Koska'nın light serisinde reçeller yüzde 35 oranında daha az enerji içeriyor. Bir çorba kaşığında bulunan enerji miktarı sadece 35 kalori. 240 gr. fiyatı: 3.10 TL



Light

Mavi Yeşil çilek reçeli

Çilek reçeli kahvaltı sofralarının en klasik tatlarından biri. Ülker Mavi-Yeşil'in çilek reçelinde geleneksel reçellere göre yüzde 52 daha az kalori bulunuyor. 'Light' reçelin, 100 gramında bulunan enerji miktarı 143 kalori. 275 gr. fiyatı: 3.85 TL



Diyabetik

Güllüoğlu Lalin ahududu reçeli

Diyabet hastaları için üretilen reçellerde şeker yerine farklı tatlandırıcılar kullanılıyor. Yine de bu diyabet hastaları için reçeli yüzde 100 güvenli kılmıyor. Uzmanlar, üzerinde 'diyabetik' yazıyor diye reçel gibi ürünlerin aşırı tüketilmemesi gerektiği noktasında hastaları uyarıyor. Bu tip ürünleri sadece tadımlık, bir iki çay kaşığı tüketmek gerekiyor. 225 gr. fiyatı: 3.80 TL



Yüze yüz meyve

Doğa Vişne & Elma marmeladı

Şeker ilavesiz, katkısız reçeller üreten bir başka marka da Doğa. Vişnenin etli meyvesi, elma suyu konsantresi ile karıştırılmış. Kavanozun içinde şeker, tatlandırıcı, koruyucu, kıvam ve renk verici madde bulunmuyor. 100 gramı 250 kalori enerji içeriyor. 290 gr. fiyatı: 7.75 TL



Doğal

Nar Natural & Regional turunç reçeli

Akdeniz'e özgü bir tat turunç. Çiğken acı mı acı ama usta ellerde reçele dönüşünce tadına doyum olmuyor. 100 gramında 50 gram meyve bulunan reçelde, turunç kabuğu, şeker ve sudan başka bir şey kullanılmamış.

225 gr. fiyatı 12 TL



Şeker ilavesiz

St. Dalfour mavi böğürtlen reçeli

Ünlü Fransız markası St. Dalfour şeker ilavesiz yüzde 100 meyve içeren reçelleriyle ünlü. Bu nefis reçelin 100 gramında 213 kalori enerji bulunuyor. Üretiminde katkı maddesi, şeker ve tatlandırıcı kullanılmıyor. 284 gr. fiyatı: 9.5 TL





Formsante