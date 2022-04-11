Nicholas Hoult filmleri ve tv şovları - En çok izlenen ve sevilen oyunları

Nicholas Hoult oyunculuğa 90’lı yıllarda başlamış ve halen devam ettirmektedir.

Nicholas Hoult Hangi Filmlerde Oynadı?

Nicholas Hoult çocuk yaşta oyunculuğa başlamış ve günümüze kadar 27 filmde yer almıştır. Nicholas Hoult oynadığı filmler:

1996 yılında Intimate Relations filminde Bobby karakterini oynamıştır.

1997 yılında Mr White Goes to Westminster filminde John karakterini oynamıştır.

2002 yılında About a Boy filminde Marcus Brewer karakterini oynamıştır.

2005 yılında Wah Wah filminde Ralph Compton karakterini oynamıştır.

2005 yılında The Weather Man filminde Mike karakterini oynamıştır.

2006 yılında Kidulthood filminde Blake karakterini oynamıştır.

2007 yılında Coming Down the Mountain filminde David Phillips karakterini oynamıştır.

2009 yılında A Single Man filminde Kenny Potter karakterini oynamıştır.

2011 yılında Rule Number Three kısa filminde Matt karakterini oynamıştır.

2011 yılında X-Men: Birinci Sınıf filminde Hank McCoy yani Beats karakterini oynamıştır.

2013 yılında Sıcak Kalpler filminde R karakterini oynamıştır.

2013 yılında Jack the Gaint Slayer filminde Jack karakterini oynamıştır.

2014 yılında Young Ones filminde Flem Lever karakterini oynamıştır.

2014 yılında X-Men: Geçmiş Günler Gelecek filminde Hank McCoy yani Beats karakterini oynamıştır.

2014 yılında Dark Places filminde Lyle karakterini oynamıştır.

2015 yılında Mad Max: Fury Road filminde Nux karakterini oynamıştır.

2015 yılında Kill Your Friends filminde Steven Stelfox karakterini oynamıştır.

2015 yılında Autobahn filminde Casey karakterini oynamıştır.

2015 yılında Equals filminde Silas karakterini oynamıştır.

2016 yılında X-Men:apocalyspe filminde Hank McCoy yani Beast karakterini oynamıştır

2017 yılında Elektrik Savaşları filminde Nikola Tesla karakterini canlandırmıştır.

2018 yılında The Favourite filminde Robert Harkey karakterini canlandırmıştır.

2018 yılında Once Upon a Deadpool filminde Beast karakterini canlandırmıştır.

2018 yılında Deadpool 2 filminde Beast karakterini canlandırmış.

2019 yılında X-Men: Dark Phoenix filminde Hank McCoy yani Beast karakterini oynamıştır.

2019 yılında Tolkien filminde Tolkien karakterini canlandırmış.

2019 yılında Kelly Çetesinin Gerçek Hikayesi filminde Constable Fitzpatrick karakterini canlandırmış.

2020 yılında The Banker filminde Matt Seiner karakterini canlandırmış.

Nicholas Hoult Hangi Dizilerde Oynadı?

Nicholas Hoult birçok filmi olduğu gibi birçok dizide de yer almıştır. Nicholas Hoult yer aldığı diziler:

2000 yılında Walking the Dead dizisinin birinci sezonunda 5 ve 6’ncı bölümlerinde yer aldı

2003 yılında Star dizisinde 7 bölüm yer aldı.

2003 yılında Keen Eddie dizisinin birinci sezon 11’inci bölümünde yer aldı.

2005 yılında Mystery Hunters dizisinde 1 bölüm kendi karakteriyle yer aldı.

2007 yılında Skins dizisinin birinci sezonunda yer aldı.

2008 yılında Wallander dizisinin ilk sezonunun ilk bölümünde yer aldı.

2018 yılında Watership Down dizisinin birinci sezonunda yer aldı.

2020 yılında The Great dizinin birinci sezonunda yer aldı.

2021 yılında The Great dizisinin ikinci sezonunda yer aldı.

Nicholas Hoult En Çok İzlenen Filmleri?

Nicholas Hoult şu zamana kadar 27 filmi seyirciyle buluşmuş ve 3 filmi yapım aşamasındadır. Nicholas Hoult çekmiş olduğu filmlerde en çok izlenen ve beğenilen filmleri:

Mad Max: Fury Road

X-Men Apocalypse

About a Boy filmin Türkçe adı Bir Erkek Hakkında

Warm Bodies filmin Türkçe adı Sıcak Kalpler

The Current War filmin Türkçe adı Elektirk Savaşları

X-Men: Dark Phoenix

The Weather Man filmin Türkçe adı Fırtınalı Hayatlar

The Favourite filmin Türkçe adı Sarayın Gözdesi

A Single Man filmin Türkçe adı Tek Başına Bir Adam