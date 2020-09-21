Naturagen Kolajen İle Sağlıklı Güzellik!

Vücuda kolajen desteği sağlamak amacıyla günlük beslenme rutinine dahil edilebilen Naturagen Kolajen’in %100 yerli, sığırdan üretilen, farklı kolajen miktarlarına sahip ürünleri yepyeni aromalarla tüketicilerle buluşuyor. Sağlıklı güzellik ve canlılık için vücudu içten dışa destekleyen bir ürün gamına sahip olan Naturagen Kolajen; içeriğindeki kolajen ile cildin doğal nemlenme ve yenilenme fonksiyonlarını, iskelet sisteminin normal fonksiyonlarını devam ettirmesine yardımcı oluyor.

Hyalüronik asit, Biotin, Koenzim Q10 ve çeşitli vitaminlerden oluşan doğal ve zengin bir içeriğe sahip; şeker ve gluten içermeyen Naturagen Kolajen ürünleri, günlük beslenme rutinine kolayca dahil edilebiliyor. Tablet, tek içimlik sıvı, toz saşe, toz form ve bar formlarıyla sağlıklı güzellik için doğal bir destek sağlıyor.

Üç farklı ürün serisi ile kolajen desteği Naturagen’de!

Health Assist serisi; içeriğindeki Hidrolize Kolajen, Vitamin C ve Hyalüronik Asit ile cildin ve iskelet sisteminin doğal kolajen üretimine destek oluyor. 220 gramlık kutuda toz halinde sunulan, suda çözünebilir formdaki Powder Health Assist doğal limon aromasına sahip ve Stevia bitkisiyle doğal olarak tatlandırılıyor. Spor yapanlar ve sağlıkla yaş almaya önem verenlere tavsiye edilen Health Assist ferah aromasıyla tercih ediliyor.

Hidrolize Kolajen, Hyalüronik Asit, Biotin, Koenzim Q10, Vitamin B, Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin E içeriği ile cildin daha iyi nemlenmesini sağlarken dokuların yapılanmasına ve kırışıklıkların görünümünün azaltılmasına destek olan Beauty Assist serisi optimum cilt yapısını ve sağlıklı cilt görünümünü destekliyor. Beauty Assist, toz ve sıvı olmak üzere iki farklı formda sunuluyor. 7’li, 14’lü, 30’lu tek kullanımlık saşeler şeklinde ve sıvı olarak tek seferde içilen 40 ml’lik 15’li Shot şişeler ile tüketilebiliyor.

Marka ayrıca içeriğindeki Hidrolize Kolajen, Hyalüronik Asit, Biotin, Çinko, Vitamin B6, Vitamin C ile canlandırıcı etkisi olan 30 tabletlik Life Assist serisini sunuyor. Yetişkinlerin günlük gıda takviyesi olarak iki tablet alması tavsiye ediliyor.

Naturagen Kolajen, iki ayrı meyve lezzetinde kolajen barlarını da tüketicinin beğenisine sunuyor. 5000 mg hidrolize kolajen içeren Muzlu ve Tarçınlı Kolajen Proteinli Bar ile Ahududulu Kolajen Proteinli Bar da kolajen ve protein desteği vermesinin yanı sıra lezzetli ve sağlıklı birer atıştırmalık olarak ürün gamında yer alıyor.

Bu üç farklı segmentteki ürünler; naturagen.com.tr, seçkin eczaneler, ulusal market ve kozmetik zincir mağazaları ile e-ticaret kanallarında satışa sunuluyor.

Doğal güzel Çağla Şıkel ile reklam filmi

Tüketicilerin kullanımına sunulan Naturagen Kolajen, ürünlerinin tanıtımı için cildine, vücuduna; dolayısıyla kendine çok iyi bakan ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Çağla Şıkel ile yeni bir reklam filmine imza attı. Naturagen Kolajen reklam filmi 18 Eylül Cuma gününden itibaren tüm dijital platformlarda ve çok yakında da TV’de yayında olacak.

Naturagen Kolajen, 63 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan İskefe Holding’in Kolajen AR-GE Merkezi uzmanlığıyla geliştiriliyor. Türkiye menşeli olması ile rakiplerinden ayrışan Naturagen Kolajen, ürünlerinde kullandığı doğal tatlandırıcı Stevia bitkisi ile de dikkatleri üzerinde topluyor.