Mürver Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Mürver Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Mürver Ağacı, diğer adıyla Yivdin Adoxaceae familyasına ait olan bir tür çalı ya da ağaçcık olarak nitelendirilmektedir.

Mürver Ağacı Nedir? Mürver Ağacı Hakkında Bilgi

Hanımeligiller familyasına ait olan Mürver ağacı 3 ila 10 metre arasında büyüyen çalı görünümlü bir ağaçtır. Yaprakları iki çift ve bir tek olmak üzere beş parçadan oluşur. Her parça oval, kenarları çok hafif kertiklidir. Çiçekleri ise oldukça küçüktür. Beyaz, sarımsı ya da bazen açık pembe renklerinde görülebilir. Keskin kokulu bu çiçekler şemsiye ya da salkım biçiminde açar.

Mürver ağaçlarının çiçekleri olgunlaştığında yuvarlak ve parlak siyah renkli meyvelere dönüşmektedir. Meyvenin özünü kan kırmızı suyu ve uzun oval biçimli tohumları oluşturur. Genellikle ormanlık alanlarda yetişen mürver döktüğü tohumlarıyla çoğalır.

Mürver Ağacı Latince İsmi

Mürver ağacının Latince ismi Sambucus nigra L olarak bilinmektedir.

Mürver Ağacı Özellikleri

Mürver ağacının çok sayıda türü bulunmaktadır. Kimi cinsler ağaç kimisi ise ot şeklinde görülür. Dal uçlarında filizlenen çiçekleri beyaz dantel motiflerini andırır. Zarif ve narin bir yapıya sahiptir.

Mürver Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Mürver ağacı tıbbi, aromatik bir bitkidir. İlkim açısından çok seçici bir bitki olmamakla beraber güneşli ve yarı gölgeli alanları tercih etmektedir. Her mevsimde dikilebilir fakat iyi bir şekilde yetişmesi amacıyla İlkbahar mevsimi tercih edilmelidir. Fakat tohum olarak dikilecekse o halde sonbahar ve kış mevsimleri seçilmelidir.

Mürver Ağacı Nerede Yetişir?

Mürver ağaçları genellikle Kuzey Afrika, Anadolu, Asya, Avrupa topraklarında yetişmektedir. Ülkemizde ise Marmara, Karadeniz ve Ege Bölgesi'nde yetiştirilmektedir.

Mürver Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Mürver ağacı yetiştiriciliği tohum ile başlayacaksa Sonbahar mevsiminden Kış mevsimi ortalarına kadar tohumun ekilmesi gerekmektedir. Çünkü tohumlar çimlenebilmek adına 2 aylık bir süreçte soğuğa ihtiyaç duyar. Çelikle üretim yapılacaksa, o halde ilkbahar ve yaz ayları tercih edilmelidir. 25 cm uzunluğunda kesilen yarı olgun çelikler su da bekletilerek toprağa gömülür.

Mürver fidanı alındığında sertifikalı olduğuna dikkat edilmelidir. Yaklaşık 40 cm derinlikte açılmış çukura güneye bakacak şekilde yerleştirilir. 10 cm toprak dışında kalacak şekilde toprakla kapatılır. Özellikle yaz aylarında haftalık periyotlarla 3 defa akşam saatlerinde sulama yapılmalıdır. Bahar aylarında ise 15 günde 1 sulama yapılabilir.

Ağaç yer yıl güçlü dip sürgünler vermektedir. Böyle çok gövdeli bir çalı haline gelir. Tek gövdeli olması isteniyorsa o halde yeni sürgünler dipten köreltilir. Genelde bitkinin yeterli miktarda sürgünün gelişmesine müsaade edilmelidir. Böylece çok daha verimli olur. Fazlalık olan sürgünler ise budanır. Burada önemli olan her yıl en az 1 adet yeni sürgünün gelişmesine izin vermektir.

Mürver Ağacı Yaprak Döker mi?

Mürver ağacı kışın yapraklarını döker ve bahar aylarında yeniden toparlanır.

Mürver Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Yazın haftada 3 defa akşamüzeri sulanır. Bahar ve sonbahar aylarında 15 günde bir şeklinde sulama yapılır. Her yıl en az bir adet sürgün vermek üzere budama yapılır.

Mürver Ağacı Faydaları Nelerdir?

İçeriğinde A, B, C vitaminlerini barındırmaktadır. Ayrıca magnezyun, folik asit, demir ve lif bakımından zengindir. Mürver ağacının yaprakları, çiçeği ve meyvesi ayrı ayrı kullanılabilir. Bilinen faydaları arasında;

l Alerji ataklarını hafifletir,

l Bağışıklık sistemini güçlendirir,

l Grip ve nezle gibi üst solunum yolu hastalıklarını tedavi eder,

l Bakteri ve enfeksiyonlara karşı korur,

l Kan şekerini dengeler, düşürür,

l Adet döngüsünü düzene sokar,

l Kilo vermede etkili rol oynar.

Mürver Ağacı Hastalıkları Neler?

Mürver ağacının bilinen herhangi bir hastalığı yoktur. Bakımı yapılmadığında bitki kurur.

Mürver Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Mürver Ağacı Kullanım Alanları

Mürver ağacı genellikle alternatif tıpta hemoroid tedavisinde ve kanser hastalıklarında kullanılır. Özellikle;

l Apse, aft ve arpacık tedavisinde,

l Damar sertliklerinin giderilmesinde,

l Sigara bırakmada,

l Ateşli ve üst solunum yolu hastalıklarının tedavisinde,

l Romatizmal hastalıklarda,

l Sistit gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

Özellikle Mürver çiçeğinden marmelat, reçel ve şerbet yapılarak tüketilmektedir. Ayrıca tohumu yutulabilir. Yaprakları kaynatılarak çay şeklinde tüketilebilir.