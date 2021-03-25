Mor Salkım Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Mor Salkım Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Mor salkım ağacı adını ağacın kendi çiçeklerinin mor rengi ve mor rengine benzer tonlarda bulunmasından almaktadır. Kökeni Çin olan ağacın güzelliği ve kokusu sayesinde yaygınlaşması kolaylaşmıştır.

Mor Salkım Ağacı Nedir? Hakkındaki Bilgiler

Mor salkım ağacı bahçe ve dış mekanlarda yetiştirilen çok soğuk iklimlerde yetiştirilmesi mümkün olmayan çiçekli ağaç çeşididir. Elverişli ortamlarda boyu 5-6 metre uzayabilen mor salkım ağacının budanarak dallarını güçlendirmek suretiyle çiçeklerinin daha da büyük hale getirilmesine önem verilmektedir.

Mor Salkım Ağacının Latince İsmi Nedir?

Mor salkım ağacı Latince Wisteria sinensis ismiyle bilinmektedir. Kökeni Çin olan ağacın en önemli özelliği 100’ü aşkın yıl yaşayabilmesidir.

Mor Salkım Ağacının Özellikleri Nelerdir?

Mor salkım ağacı bahçe ve dış mekan süslemelerinde kullanılabilecek odunsu yapılı sarmaşık şeklinde bahçedeki çitleri sarabilen bir yapıdadır. Mor salkımları güzel bir görüntünün yanında hoş kokulu olmaktadır. Mor salkım ağacı budama ile daha da çok çiçek açması salkımlarının artması mümkün olan bir ağaçtır.

Mor Salkım Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Mor salkım ağacı ülkemizde sonbahar ve ilkbaharda dikimi yapılabilen bir ağaçtır. Köklü olarak üretildiğinde ise her mevsim ekimi yapılabilmektedir. Mor salkım ağacı eksilere düşen sıcaklık değerlerine özellikle çiçek açma mevsiminde dayanıksız olmaktadır. İlkbahar da görülen soğuk hava şartlarına dayanıksız olmaktadırlar.

Mor Salkım Ağacı Nerede Yetişir?

Mor salkım ağacı sıcaklık değerlerinin ortalamasının eksiye düşmediği her yerde yetişebilmektedir. Nemli ve ılıman iklim şartlarında daha da yaygın olarak yetişebilmektedir. Mor salkım ağacı bahçelerin giriş ve dış çevrelerinde yetiştirilmesi tercih edilen bir ağaç olmasının yanında doğru budama işlemi yapıldığında her yerde yetiştirilebilen bir ağaçtır.

Mor Salkım Ağacı Nasıl Yetiştirilir? Nasıl Budanır?

Mor salkım ağacı dış mekanlarda kapı girişlerinde yetiştirilmektedir. Mor salkım ağacı baklagiller familyasından olduğu için tohumu kapalı bir tohum olmaktadır. Yetiştirilmesi zor bir bitkidir. Bitkinin köklerine yakın yerlerindeki filizlerden çoğaltılması mümkündür.

Mor salkım ağacının budanması yapraklarını döktükten sonra yapılabilmektedir. Ağacın sarmaşık şeklinde budanması ve herhangi bir yere sardırılması budama sayesinde mümkün olmaktadır. Ağaç düz bir şekilde budanırsa ağaç şeklinde kalması mümkündür.

Mor Salkım Ağacı Yaprak Döker mi?

Mor salkım ağacı çiçekli olduğu için öncelikle çiçekleri dökülmeye başlamaktadır. Daha sonra özellikle kış mevsiminde yapraklarını dökmektedir. İlkbaharda hızlı bir şekilde yapraklanarak Nisan ayında çiçekleri açmaya başlamaktadır.

Mor Salkım Ağacının Bakımı Nasıl Yapılır?

Mor salkım ağacının bakımı için toprağının nemli ve gübreli olması sağlanmalıdır. Mor salkım ağacının güneş alması sağlanarak sık olan dallarının budanması sağlanmalıdır. Mor salkım ağacı sarmaşık benzeri bir ağaç olduğu için dalları ve kökleri havalanması için fazla dalların budanması gerekmektedir.

Mor Salkım Ağacının Faydaları Nelerdir? Hangi Hastalıklara Karşı Kullanılır?

Mor salkım ağacı hoş kokulu çiçekleri ile çevre düzenlemesine ve güzelleştirmesine faydalı olmaktadır. Ağacın diğer faydaları ise köklerinin Tiroid rahatsızlıklarına iyi gelmekte stres ve strese bağlı rahatsızlıklara karşı kullanılmakta kansere karşı koruyucu etkisi ve hafızayı güçlendirici etkileri bulunmaktadır.

Ağacın köklerinden ve çiçeklerinden faydalanılarak şifa amaçlı kullanılmaktadır.

Mor Salkım Ağacı Nerelerde Yetişir Ve Kullanım Alanları Nelerdir?

Özellikle dış mekan ve bahçe düzenlemek amacıyla mor salkım ağacı bitkisi yetiştirilerek satışa sunulmaktadır. Ağaç üretimi ve satışı yapan birçok peyzaj firması mor salkım bitkisini yetiştirerek satışını yapmaktadır. Mor salkım ağacı dikilmek istenildiğinde kolaylıkla bulunabilmektedir.

En önemli satış alanları arasında dış mekan güzelleştirme, bahçelerdeki çit halindeki alanları kaplama ve güzelleştirme, parklar ve önemli yerleri güzelleştirmek için çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.

Mor salkım ağacı son yıllarda oteller ve büyük iş merkezlerinin bahçelerinde tercih edilirken inşaat sektöründe peyzaja verilen önem ve talep sonrasında büyük yerleşim yerlerinin veya sitelerin bahçelerinde ve iç mekanlarında kullanılmaktadır. Mekanları güzelleştirmesi ve kolay yetiştirilmesinin yanında uzun ömürlü olması mor salkım ağacını tercih edilir kılmaktadır.