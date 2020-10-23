Modası Geçmiş Denim Kuralları

Kısa boylu kadınlar yırtık jean giymemeli

Yırtık jean pantolonların sizi olduğunuzdan daha kısa gösterebileceği gerçeğinde bazı gerçekler var, ancak bu tamamen seçtiğiniz uzunluğa bağlı. İster inanın ister inanmayın, ayak bileği uzunluğundaki kot pantolonlar aslında bacaklarınızın daha uzun görünmesini sağlayabilir! Yanılsamayı en üst düzeye çıkarmak için topuklu giyebilirsiniz.

Yırtık kotlar sadece tesadüfen giyilebilir

Bu, yıllar önce doğru olabilirdi ancak yırtık kotlar yavaş ama emin adımlarla o zamandan beri çok yönlü bir gardırop parçası haline geldi. Yırtık kotunuzu gündelik kullanımdan randevu gecesine taşımak için, sadece bir blazer veya rahat bir hırka ve topuklu ayakkabılarla eşleştirin. Rahat ama seksi!

Büyük beden kadınlar koyu renk jean giymeli

YANLIŞ! Büyük bedenlerin jean kullanımı renginden ziyade onu nasıl şekillendirdiğinizle ilgili. Evet, koyu kotlar zayıflama etkisine sahip olabilir, ancak yüksek belli kotlar ve her yıkamada düz oturan kotlar eşit derecede muhteşem görünebilir, bu yüzden kendinizi sınırlamayın. Açık renk kotlarınızı, koyu renk bir üst ya da çizgili gömlek ile kombinleyebilir, bolca aksesuar kullanarak iyi bir görünüme sahip olabilirsiniz.

Yüksek belli kotlar uzun kızlar için değil

Yanlış! Muhteşem uzun bacaklarınızı göstermenin yüksek belli kot giymekten daha iyi bir yolu yoktur. Yüksel belli jean, basic tişört, deri ceket ve sneaker ile cool bir gündelik stile sahip olabilirsiniz.

Kıvrımlı kadınlar skinny jean giymemeli

Bu kesinlikle çok mantıksız! Jean pantolonların amacı vücudu sarmak ve kıvrımlarınızı ortaya çıkarmaktır. Kıvrımlı bir vücudunuz varsa bunu neden saklayasanız ki? Skinny pantolonları boyfriend gömleklerle eşleştirerek salaş bir şıklık elde edebilirsiniz. Üstelik bu ikili sneaker, topuklu, sandalet ya da babet hangisini tercih ederseniz edin iyi duracaktır.