Miray Daner: Oynarken Çok Çirkinleşebilen Biriyim!
"Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren oyuncu Miray Daner hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu. 'Saygı' projesiyle farklı bir karakterde rol alan başarılı oyuncu hakkında merak edilenleri yanıtladı. Çarpıcı, eğlenceli anlar sizlerle..."
Miray Daner: "Oynarken çok çirkinleşebilen biriyim"Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren oyuncu Miray Daner hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu. Saygı projesiyle farklı bir karakterde rol alan başarılı oyuncu hakkında merak edilenleri yanıtladı. Çarpıcı, eğlenceli anlar sizlerle...