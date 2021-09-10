Migros’un özgün markalı ürünlerine uluslararası mükemmellik ödülü

Migros, dünya çapında 4.500’den fazla üyesi bulunan Private Label Manufacturers Association (PLMA) tarafından düzenlenen ve alanında dünyanın en itibarlı organizasyonlarından biri olarak kabul edilen “Uluslararası Özgün Markalar” yarışmasında üç ürünüyle Mükemmellik Ödülü’ne layık görüldü. Migros’un Çikolata Kaplı Bisküvi kategorisindeki Migros Çikolata Kaplı Bisküvi, Kek ve Tatlı kategorisindeki Anadolu Lezzetleri Safranbolu Lokumu ve Ev Yapımı kategorisindeki Anadolu Lezzetleri Kemaliye (Eğin) Dut Pekmezi ürünleri; tadı, görünüşü, yarattığı fayda, fiyat-kalite karşılaştırması, ambalaj gibi birçok kriteri başarıyla geçerek "Salute to Excellence Awards" almayı başardı. Verdiği ödüllerle perakendecilerin özgün markalı ürünlerinde kalite ve yenilik açısından bilinirlik kazanmalarını destekleyen PLMA’nın yarışmasına bu yıl 23 ülkeden 62 perakendecinin 84 kategoriyi kapsayan yaklaşık 600 ürünle başvuru yaptı. Ürünler PLMA’nın uluslararası jüri heyeti tarafından değerlendirildi.

Sena Erol Özdemir: “Migros markalı ürünlerimizin sunduğu fiyat ve kaliteyi müşterilerimiz çok iyi biliyor”

Migros’un çağdaş perakendedeki özgün marka yaratımında da Türk perakende sektöründe hizmet veren bir marka olduğuna değinen Migros Ticaret A.Ş. Pazarlama İş Geliştirme ve Sadece Migros’ta Direktörü Sena Erol Özdemir, “Türkiye’de özgün markalı ürünlerde sürekli bir gelişim gözlemleniyor. Biz de Migros olarak bugüne kadar Sadece Migros’ta çatısı altında topladığımız özgün markalı ürünlerimizi stratejik odağımıza alarak önemli yatırımlar gerçekleştirdik ve tüketicilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek ürünler geliştirmeyi hedefledik. Ürünlerimizi belirli periyotlarla fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik yüzlerce parametrede analiz ediyoruz ve ürünlerimizin tüketiciler tarafından da denetlenmesine olanak sağlıyoruz. Düzenlediğimiz Migros Tüketici Panelleri ve İyi Gelecek Elçileri Focus Grupları ile tüketicilerin yorumları ve ihtiyaçlarını referansalıyoruz.” dedi.