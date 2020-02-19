Mide Botoksu Hakkında Merak Edilenler

Obezite tedavisinde ameliyatsız teknik olarak uygulanan mide botoksu işleminde, endoskopik yöntemle midenin belirli bölgelerine botulinum toksini enjekte edilir. Endoskopi ile midenin çıkış bölümündeki bazı noktalar ve midedeki bazı kaslar gevşetilir, gıda tahliyesi geciktirilir, doygunluk hissi uzatılabilir. Ayrıca botoks ile açlık hissine neden olan ghrelin hormonu da baskılanır ve açlık hissi kontrol altına alınabilir.

Kimlere uygulanır?

Mide botoksu yöntemi vücut kitle indeksi 35’in altında olan, diyet ve egzersizle kilo veremeyen, aşırı kilo nedeniyle çeşitli sağlık sorunu yaşayan kişiler için uygundur. Prosedür için hastanın özellikle mide başta olmak üzere genel sağlığının yerinde olması gerekir.

Nasıl uygulanır?

Operasyonda endoskopik yöntemle ile uygulanan botoks hastanın mide kaslarının çalışmasını belirli bölgelerde 4 ila 8 ay boyunca etkisizleştirir, iştahı azaltır ve besinlerin midede daha uzun süre kalmasını sağlar.

Tedavi ağrısız bir işlemdir ve yaklaşık 15 ila 20 dakika içinde hızlı ve konforlu bir şekilde gerçekleştirilir. İşlem endoskopik olarak yani ağızdan girilerek klinik ortamda yapılır. Hasta işlemden yaklaşık 30 dakika sonra taburcu edilebilir.

Nasıl etki eder?

Mide botoksunda kullanılan aktif madde (botulinum toksini) midenin belirli bölgelerine enjekte edilir. Mide kasları etkisiz hale getirilir. Bu sayede midenin kasılması azaltılarak gıdaların midede daha uzun süre kalmasına yardımcı olunur.

Normalde proteinler ve karbonhidratlar, 4 ila 4,5 saat midede kalır, ancak mide botoksu yöntemiyle bu süre 12 saate kadar uzayabilir.

Bunun yanı sıra, işlem sırasında, midenin fundus bölgesinden salgılanan açlık hormonu ghrelin de enjeksiyonla kontrol altına alınır. Enjeksiyondan sonra açlık hormonu seviyesi önemli ölçüde azaltılabilir. Bu şekilde iştah azalır ve midede tokluk hissi uzar, bu sayede kişinin kilo vermesi kolaylaşır.

Nelere dikkat edilmelidir?

Hastalar mide botoksu tedavisiden sonra özel beslenmelerine dikkat etmelidir. Enjeksiyon ve diyet sonrası hastalar 5 -6 ayda ortalama 10 ila 20 kilo kaybedebilir. Yan etkisinin çok düşük olması ve hızlı bir prosedür olması nedeniyle tercih edilen bir tedavi yöntemidir ve başarı oranı oldukça yüksektir. Obezite ciddi bir sağlık problemidir ve birçok kronik hastalığa zemin oluşturur. Mide botoksu ile aşırı kilo azaltılarak yaşam kalitesini artırmak mümkündür.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Kamil Gülpınar

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