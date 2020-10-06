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Kadın Sağlığı

Meme Kanserinin Gizli Belirtileri

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Meme Kanserinin Gizli Belirtileri
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"Meme kanserinin sinsi belirtilerle ilerleyebileceğini belirten Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op.Dr. İsmail Özsan, kadınları dikkat etmeleri gereken belirti ve şikayetler konusunda uyardı. "

Göğüste çukur önemli bir belirti

Her 5 kadından 1'ine yaygın belirtiler dışında şikayetlerle kanser teşhisi konuluyor. Kadınlar arasında en yaygın görülen kanser çeşidi olan meme kanserinde erken tanı çok önemli. Göğüste çukurlaşma meme kanseri açısından önemli bir belirtidir. Çukurlar, genellikle tümörün deriyi çekmesinden kaynaklanır ve önemli bir habercidir.

Meme kanseri hastalarında zaman zaman meme ucunda içeri doğru çekilmeler gözlemlenmektedir. Bu konuda önemli olan şudur; eğer meme başı çökük iken meme uyarıldığında çıkmıyorsa, kanserden şüphelenilmesi gerekir. Meme derisinin portakal kabuğu görüntüsünde olması da önemli bir belirtidir. Bu durumda meme kanserinin ilerlediğini söylemek mümkündür.

Meme çevresinde kırmızı döküntüler

Göğüste, meme ucunda ve çevresinde görülen kırmızı pul pul döküntüler de ciddiye alınması gereken bir belirtidir. Bu kızarıklıkların elbette başka bir sebebi de olabilir ancak kızarıklık bir kaç hafta geçmiyorsa bir uzmana gösterilmesi gerekmektedir.

Kırmızı, şişmiş ve hassas göğüsler iltihaplı meme kanseri belirtileri arasında sayılmaktadır. Bir başka belirti olan meme başı akıntıları da açık renk ya da kırmızımsı kan renginde ise hemen bir uzmana başvurulmalıdır.

Rakamlarla meme kanseri

Genetik geçişli ya da ailevi meme kanserleri, tüm meme kanserlerinin yüzde 15’ini oluşturur.
Türkiye’de hayat boyu her 22 kadından birinde meme kanseri görülmektedir. Meme kanseri tanısı konan 6 kadından biri 40 yaşın altındadır.

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