Meme Kanserinde Onkoplastik Cerrahi Yöntemler

Eskiden memenin tamamen alınması ile (mastektomi) sonuçlanan birçok durum artık günümüzde meme koruyucu cerrahi ile tedavi edilebilmektedir. Erken evrelerde meme koruyucu cerrahi, yani sadece kanserli dokunun çıkarılması yeterli olabilir. Daha ileri evrelerde ise meme başı ve meme cildinin korunup çıkartılan meme dokusu yerine implant (silikon) uygulanarak ameliyat mümkün olabilmektedir.

Onkoplastik meme cerrahisi son yıllarda meme kanseri ameliyatlarında en çok kabul gören yöntemler arasındadır. Onkoplastik cerrahi yöntemlerinin uygulanması ile hem tedaviden taviz verilmemekte, hem de yüz güldürücü estetik sonuçlar elde edilebilmektedir.

Onkoplastik cerrahi nedir?

Onkoplastik cerrahi meme kanserinin ameliyatı sırasında onkolojik prensiplerin ve estetik cerrahi tekniklerin eş zamanlı uygulanmasıdır. Onkolojik prensipler, meme kanserinin hastalıksız meme dokusundan geride kanser dokusu bırakmayacak şekilde güvenli olarak çıkartılmasını gerektirir. Ancak bu durumda bazen geriye kalan memede kozmetik görünümü ileri derecede bozan deformiteler (sekel görüntü) ortaya çıkabilmektedir. Bu durumun %40’lara varan oranda yeniden ameliyat gerektirecek şekilde bozuk olabilmesi ve yapılan düzeltme ameliyatlarının beklenilen düzeyde sonuç vermemesi, onkoplastik cerrahinin ön plana çıkmasına yol açmıştır. Onkoplastik cerrahide kanserli doku çıkartıldıktan sonra memede geriye kalan boşluk estetik yöntemlerle düzgün olarak kapatılmakta ve iyi bir kozmetik görünüm elde edilmektedir.

Eğer meme kanseri yaygın (mültisentrik, çok odaklı) veya kanserli alan memede geniş yer kaplamakta ise Subkutan mastektomi yöntemi ile meme cildi ve meme başı bırakılarak memenin içi blok halinde çıkartılmakta ve silikon implant ile kozmetik görünüm sağlanabilmektedir.

Memenin korunmasını isteyen her meme kanserli kadın onkoplastik cerrahi adayıdır.