Melisa Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Melisa Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Melisa ağacı, ülkemizde parfüm ağacı olarak bilinmektedir. Yaklaşık 3 ve 4 metre boylarında bulunmakta olan çalılık melisa otu ile karıştırılmamalıdır. Yetiştirildiği yerlerde bir süre sonra iklimin uygun olması durumunda kendiliğinden yetişebilen bir hal almıştır. Hatta doğal bitki örtüsü haline gelecek kadar da çoğalmıştır.

Melisa Ağacı Nedir? Melisa Ağacı Hakkında Bilgi

Melisa ağacı, evde yetiştirmek için oldukça uygun olan bir bitkidir. Beyaz çiçekli bir bitki olarak bilinmekte olan Melisa ağacı ballıbabagiller familyasına ait bir çiçek olma özelliğine sahiptir. Aynı zamanda limonsu bir kokuya sahip olduğu için de halk arasında parfüm çiçeği olarak da bilinmektedir. Melisa çiçeği, güzel görünümlü ve güzel kokulu bir çiçek olması nedeniyle evde de yetiştirmek için oldukça uygundur.

Melisa Ağacı Latince İsmi

Melisa ağacının Latince ismi, Cestrum Nocturnum olarak bilinmektedir.

Melisa Ağacı Özellikleri

- Bütün yıl boyunca yaprağını dökmeyen bir ağaç olma özelliğine sahiptir.

- Oldukça güzel kokmakta olan çiçeklere sahiptir.

- Kış aylarında da oldukça dayanıklı bir bitki olarak bilinmektedir.

- Güzel bir şekilde bakıldığında yaklaşık olarak 4 metre boyuna ulaşabilmektedir.

- Uygun koşullarda oldukça uzun ömürlü bir bitkidir.

- Aynı zamanda da zehirli bir türü de bulunmaktadır.

Melisa Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Melisa ağacı ilkbahar da dikilmesi gereken bir ağaçtır. Zamanında dikilen melisa ağacı, ilkbahar sonlarına doğru çiçek vermeye başlar. Doğru iklim koşullarına sahip yerlerde ve uygun koşullarda oldukça uzun ömürlüdür.

Melisa Ağacı Nerede Yetişir?

Sıcak havayı ve sıcak iklim bölgelerini seven bir ağaçtır. Ülkemizde, Akdeniz ve Ege bölgesinde çoğunluklu olarak yetişmektedir. Dünyada da bir çok bölgede yetişmektedir. Çeşitli Asya bölgelerinde de yetiştiği bilinmektedir. Genel olarak yetiştiği yerin Karayipler olduğu bilinmektedir. Güney Asya'da oldukça fazla yetişmektedir.

Melisa Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Yetiştirirken dikkat etmeniz gereken en önemli unsurlardan birisi de eğer saksıda yetiştirmeyi düşünüyorsanız köklerini rahatça salabileceği bir alan sağlamanızdır. Aynı zamanda yetişebilmesi için sıcak bir iklime ihtiyaç duyulmaktadır. Kışın hava soğukluğu arttığında dallarında ve yapraklarında kuruma meydana gelebilir. Tropikal bir bitki olarak bilinmektedir. Bu yüzden de sıcak havaları ve güneşli havaları çok sevdiği bilinmektedir.

Melisa Ağacı Yaprak Döker mi?

Melisa ağacı yaprak dökmeyen bir ağaç olma özelliği ile bilinmektedir. Tüm yıl boyunca yaprak dökmemektedir. Yeşil yaprakları bulunan melisa ağacının tüm yıl boyunca yaprak dökmemesi oldukça önemli bir özellik olarak bilinmektedir.

Melisa Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Melisa ağacının uzun ömürlü olmasını isterseniz eğer bakımını da özenli bir şekilde yapmanız gerekecektir. Evde de yetiştirmek için uygun bir bitki olarak bilinmektedir. Kış ayının sonlarında tüm güçsüz görünen dalları budanarak temizlenmesi gerekmektedir.

Melisa Ağacı Faydaları Nelerdir?

Melisa ağacı, özellikle geceleri etrafa yaydığı güzel kokuları sebebiyle yetiştirilmesi tercih edilen bir bitki türüdür. Güzel kokusu ve güzel görüntüsü nedeniyle yetiştirilmesi tercih edilmektedir.

Melisa Ağacı Hastalıkları Neler?

- Melisa ağaçlarında yeterli büyümeme ve çiçek açmama gibi problemler ile hastalıklar oluşabilir.

- Tropikal bir bitki olan Melisa yeterli kadar güneş ışığı almadığı takdir de çiçek açmayabilir.

- Gübreleme yaparak hem daha sağlıklı hem de hastalıklardan uzak bir şekilde yetiştirebilirsiniz.

Melisa Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Melisa Ağacı Kullanım Alanları

Melisa ağacı son zamanlarda oldukça fazla tercih edilmeye başlanan bir ağaç olarak bilinmektedir. Melisa ağacı güzel kokusu ve güzel görünüşü ile oldukça fazla tercih edilmekte olan bir türdür. Melisa ağacı süs bitkisi olarak kullanılması tercih edilen bir ağaçtır. Sadece güzel çiçekli görüntüsü ile ve güzel kokusu ile tercih edilme sebebi olmuştur.

- İdrar sökücü bir özelliği vardır.

- Balgam ve soğuk algınlığına karşı iyi gelir.

- Vücutta bulunan toksinlerden arınmak için kullanılır.

- Nefes darlığı ve benzeri sorunların oluşumunu engelleyici bir etkiye sahiptir.

- Cilt rahatsızlıklarını tedavi edici bir etkiye sahiptir.