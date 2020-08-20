Medikal Ozan Tedavisi Nedir? Ne İşe Yarar?

Zorlu pandemi sürecinden geçtiğimiz bu günlerde savunma sistemimiz eskisi gibi olmayacaktır. Uzun süre hareketsiz evde kalınca metabolizma hızımız yavaşlar, ağrı eşiğimiz düşer, artan kaygı ve huzursuzluk vücudumuz üzerinde olumsuz etkilere sebep olur. Bağışıklığımızı güçlendirmede ve metabolizmamızı hızlandırmada ozon tedavisi en iyi destekçi olacaktır.

Tedaviye kişiye göre değişiyor

Kişiye doğru dozda ozon verildiğinde vücutta antioksidan ve savunma (immün) sistemlerinde çalışan enzimlerin uyarılmasına neden oluyor. Ozonun dozlara göre vücutta yaptığı etkilere bakıldığında, genel olarak düşük dozda uyarıcı-aktive edici etki, orta dozda modüle edici (düzenleyici) etki, yüksek dozda da inhibe edici (baskılayıcı) etkilere neden oluyor.

Belirlenenden daha düşük dozlar plasebo, daha yüksek dozlar ise toksisiteye neden olabilmektedir. Bu üç seviyede dozlar belirlenirken, uygulama yolları ve uygulama bölgelerine göre aynı zamanda kişinin ozon tedavisi alma amacı, hastalığı, kilosu, yaşına göre dozlar değişecektir.

Sağlıklı kişiler, yaşlanma sürecini geciktirmek, ek hastalığı olmayan ve yoğun tempo nedeniyle yorgunluk, halsizlik gibi semptomları olan kişiler ozon tedavisiyle sağlıklarına kavuşabiliyor. Metabolizma hızı yavaşlamış; obez veya obez olmayan kişiler gibi hastalığı olan kişiler de medikal ozon tedavisinden faydalanabiliyor.

Romatizmal hastalıklarda etkili

Uygun dozda verildiğinde vücuttaki savunma sisteminin salgıladığı maddeleri baskılaması nedeni ile alerji ve romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Ozona dirençli bakteri, virüs, mantar yoktur. Bakteriler ve mantarlar üzerinde düşük dozlarda bile hücre duvarını bozarak ve oksidatif etki göstererek öldürücüdür. Mikroorganizmaların hücre duvarlarının ozona duyarlılığı bizim hücrelerimizden daha fazladır ve bizim hücrelerimizde antioksidan sistemler vardır. Bu nedenle doğru dozda bizim hücrelerimiz zarar görmüyorken mikroorganizmaların hücrelerine zarar verilebilir.

Ozon tedavisi onkoloji hastalarına da umut oluyor. Medikal ozon tümör hücrelerinin duvarlarına zarar vererek, tümör hücreleri üzerinde antioksidan sistemlerinin olmamasının da etkisi ile onları hem öldürüp hem de çoğalmalarını engelleyerek etkili olabiliyor.

Ozon, tümör hücresinin damarlanma yapısı oluşumunu azaltıyor, tümör hücresini radyoterapi ve kemoterapiye daha duyarlı hale getiriyor. Medikal ozon tedavisi için hastayı takip eden onkoloji doktoru ile koordine bir şekilde, kontrendikasyon bulunmadığını gösteren onayı ile tedaviye destek olarak başlanması tedaviye iyi bir destekçi olabiliyor.

Onkoloji hastaları tedavi için 4 gün beklemeli, onkolojik kontrendikasyon olmamalı

Tedavi, uygulama yöntemine göre 3 ile 30 dakika arasında değişiyor. Eğer ilaç kullanıyorsanız ilaçların ozon tedavisinden 4 saat önce veya ozon tedavisinden 4 saat sonra alınması tavsiye ediliyor. Ozon tedavisinden en az 8 saat önce alkollü içecek tüketilmemeli.

Mümkünse tedavi süresince alkol alınmamalı. Ozon tedavisinden bir saat önce ve ozon terapiden bir saat sonra C vitamini içeren herhangi bir şey tüketilmemeli. Eğer kemoterapi tedavisi görüyorsanız bu tedaviden sonra ozon tedavisi almak için en az 4 gün beklenmeli. Tedaviye aç karnına değil, hafif bir şeyler yiyerek gidilmeli.