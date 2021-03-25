Mazı Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Mazı Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Türkiye'de bu ağaçlar doğal olarak bulunmaz. Fakat bazı bahçelerde yine mazı ağacı süsleme için kullanılmaktadır. Mazı ağacı bulunduğu bölgeye görsel olarak şölen katar. Bundan dolayı süslemelerde en çok tercih edilen ağaçlardan bir tanesi olmuşlardır.

Mazı Ağacı Nedir? Mazı Ağacı Hakkında Bilgi

Mazı ağacı servigiller familyasına mensup olan ağaçlardan bir tanesidir. Mazı ağacı özellikle Kuzey Amerika ve Doğu Asya'da yoğun olarak bulunur ve bu bölgelerde daha çok yetişmektedir. Genellikle bu ağaç türü süs ağacı olarak kullanılmaktadır. Süs ağacı olarak kullanıldığından dolayı sürekli olarak kesilerek şekil verilen bir ağaç türüdür.

Mazı ağacı kozalak meyvesi veren ağaç türlerinden bir tanesidir. Kozalak meyvesini bolca verirler. Ülkemizde de yine çeşitli botanik parklarında mazı ağaçlarına rastlamak mümkündür. Mazı ağacı yine bakımı titizlikle yapılması gereken ağaçlardan bir tanesidir.

Mazı Ağacı Latince İsmi

Mazı ağacının Latince ismi Thuja Plicata'dır.

Mazı Ağacı Özellikleri

- Mazı ağacının görünümü piramit şekline benzer.

- Mazı ağaçlarının ince kabukları vardır.

- Kabukları lifli bir yapıdadır.

- Mazı ağaçlarının dalları ise yatay bir şekilde büyür. Bazı dalları ise yukarı şekilde büyüdüğü görülmüştür.

- Yaprakları olgunlaşmadığı durumlarda iğne şeklini alır. İğne yapraklı olarak değerlendirilirler.

- Yumurtaları ise kozalak biçiminde oluşabilmektedir.

- Mazı ağacının 6 türü bulunmaktadır. Bunlar;

Kore, Batı, Boylu, Japon, Çin ve Doğu mazısıdır.

Mazı Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Mazı ağacı özellikle yağmur mevsimini çok sevmektedir. Bundan dolayı yağışlı mevsim olan sonbaharda dikilmesi önerilmektedir. Mazı ağacı sonbahar mevsiminde dikildikten sonra hızlı bir şekilde büyümeye başlar.

Mazı Ağacı Nerede Yetişir?

Mazı ağacı doğal olarak ülkemizde yetişmez. Ülkemiz coğrafyasına yabancı olan bir ağaç türüdür. Özellikle Doğu Asya'da Kore, Japonya ve Çin gibi ülkelerde sürekli olarak mazı ağaçlarına rastlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra mazı ağacı Kuzey Amerika ülkelerinde de görülmektedir. Kuzey Amerika ülkelerinde Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde mazı ağacı yetişmektedir. Buraların iklimi bu ağacın yetişmesine olanak sağladığından dolayı bu ağaçlara rastlamak mümkündür.

Türkiye'de ise mazı ağacı bahçe süslemelerinde daha çok yetişmektedir.

Mazı Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Mazı ağacını yetiştirmek için iyi bir tohum tercih etmeniz gerekmektedir. Tohum ile birlikte mazı ağacı iyi bir şekilde yetiştirilir. Mazı ağacını düzgün bir şekilde yetiştirmek için toprağını iyi bir şekilde hazırlamanız gerekmektedir. Bu konuya özen göstermeniz mazı ağacının yetişmesi için elzemdir.

Olgun olan kahverengi mazı tohumlarını 5 santimetre toprağı eştikten sonra içerisine ilave edin. Dilerseniz tohumu bir paçavraya da sararak toprağa o şekilde gömebilirsiniz. Üzerini yine yapraklarla kapatabilirsiniz. İki günde 1 sulayarak tohumun filizlenmesini bekleyin. Mazı ağacının iyi bir şekilde büyümesi için besin karışımı gerekiyor.

Mazı ağacı büyüdükten sonra dilerseniz dallarını yan taraftan ya da üst taraftan budayabilirsiniz. Fakat kesinlikle aşağıdan budamamanız önerilir.

Mazı Ağacı Yaprak Döker mi?

Mazı ağacı yaprak dökmeyen ağaç türleri arasındadır.

Mazı Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Mazı ağacının bakımını yapmak için mutlaka toprağı kontrol etmek gerekiyor. Toprağın yeterli kalitede olduğundan emin odluktan sonra mazı ağacını iyi bir şekilde bakım yapabilirsiniz. 2 günde 1 kez su vermeniz yeterli olacaktır. Onun dışında yeşil budama işlemini de gerektiği zamanlarda yapmanız önem teşkil eder.

Mazı Ağacı Faydaları Nelerdir?

Mazı ağacının yaprakları yüz siğilleri için birebirdir. Cildiye doktorları tarafından da önerilen mazı ağacı yaprakları her türlü siğil oluşumunu engeller ve tekrardan siğil çıkmasının da önüne geçer.

Mazı Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Mazı Ağacı Kullanım Alanları

Mazı ağacı faydalı bir ağaçtır. Özellikle ateş düşürücü ilaçların yapımında mazı ağaçlarından faydalanılır. Ayrıca mazı ağacı bahçe süslemelerinde de yine kullanılan ağaç türüdür.