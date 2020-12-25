Maske Takmak, Soğuk Havalarda Yüz Felci Riskini Azaltıyor!

Kış mevsimiyle birlikte soğuk hava ve rüzgar, birçok hastalığa yol açarken yüz felcine de neden olabiliyor. Koronavirüsten korunmak için takılan maske, kişiyi birçok viral hastalıktan koruduğu gibi, soğuktan kaynaklı oluşabilecek yüz felci riskini de azaltıyor.

Yüz felci olarak adlandırılan 'Fasiyal Paralizi' iki sebepten kaynaklanmaktadır. Bu, ya sinirin kafa içindeki açtığı hasara bağlı olabilir ya da kafa içinden çıktıktan sonraki trasesi boyunca göreceği herhangi bir hasara bağlı olabilir.

Maske takmak riskleri azaltır

En çok görülen, periferik denilen sinirin kafa içinden çıktıktan sonraki hasarına bağlı oluşan yüz felçleridir. Çoğunlukla biz bunların sebeplerini bulamıyoruz. Fakat en çok suçladığımız iki etken var. Birincisi; soğuğa maruziyet, ikincisi de viral enfeksiyonlardır.

Pandemi sürecinde maske taktığımız için hem soğuğa maruziyetimiz biraz daha azalacaktır hem de koronavirüs haricindeki diğer viral enfeksiyonlardan da korunduğumuz için bu sene içinde çok daha az 'Fasiyal Paralizi' ile karşılaşılması bekleniyor.