Madımak Faydaları Nelerdir? Madımak Ne İşe Yarar, Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Madımak otunun genç sürgünleri yenilmektedir. Yeşil yapraklı ve çok yıllık bitkiler kategorisinde yer almaktadır. Özellikle Orta Anadolu mutfağında bu bitki sıklıkla kullanılmaktadır. Oldukça faydalı olan bu bitkinin faydaları insanlar tarafından merak edilmektedir.



Madımak Faydaları Nelerdir?



Madımak otunun faydaları şu şekildedir;

Madımak otunun idrar söktürücü etkisi bulunmaktadır. İdrar arttırıcı etkisi nedeni ile vücuttaki ödemin atılmasını sağlamaktadır.

Madımak otunun antioksidan özelliği bulunmaktadır. Bu nedenle vücuttaki serbest radikaller ile savaşmaktadır.

Kan şekeri yüksek olan kişilerin kan şekerinin düşmesine yardımcı olmaktadır.

Bu ot kurutulup çay olarak da tüketilebilmektedir. Bu şekilde tüketimi sindirim sisteminin rahatlamasına yardımcı olmaktadır. Gaz sancısına da iyi gelmektedir.

Antiseptik özelliği bulunmaktadır. Bu nedenle mide ve bağırsak rahatsızlıklarının önlenmesine yardımcı olur.

Madımak otu taze bir şekilde tüketildiği zaman zihnin canlanmasını sağlar. Bunun yanında zihin yorgunluğunun giderilmesine yardımcı olur.

Damar büzücü etkisinden dolayı; adet, doğum kanaması ve basur gibi rahatsızlıklara iyi gelmektedir.

Madımak Ne İşe Yarar?



Madımak otu, bahar aylarında kendiliğinden yetişen bir ottur. Kuzukulağı familyasında yer almaktadır. Semizotu ile ıspanak ile benzer tatlara sahiptir. Dış görünüş bakımından da semizotuna benzemektedir. Genellikle pazarlarda sıklıkla bu ota rastlanmaktadır.



Özellikle tarlalarda yabani otların yetişmemesi için madımak otu dikilmektedir. İçerisinde yer alan bileşikler sebebi ile bu ot yabani bitkilerin gelişimine engel olmaktadır. Madımak otunun pek çok farklı yemek çeşidi yapılmaktadır. Bunun yanında salata olarak da tüketilebilmektedir.



Madımak otunun insan sağlığına pek çok faydası bulunmaktadır. Antioksidan özelliği nedeni ile madımak otu grip ve nezle gibi hastalıklara iyi gelmektedir. Bunun yanında özellikle ishal olan kişiler yemeğini veya çayını tükettiklerinde bu rahatsızlıklarından kurtulurlar. Madımak otunun gaz söktürme etkisi de bulunmaktadır.



Madımak Otu Hangi Hastalıklara İyi Gelir?



Madımak otu çoğunlukla İç Anadolu Bölgesinde yetişmektedir. Çoğunlukla yemek olarak tüketilmektedir. Madımak otunun insan sağlığına pek çok faydası bulunmaktadır. Yemek olarak yapılsa da bazen kurutulup çay olarak da tüketilmektedir. Madımak otu yemeği, bulgur ve farklı baharatlar ile pişirilebilmektedir.



Madımak çayı antiseptik özellik göstermektedir. Bu nedenle mide ve bağırsak rahatsızlıkları için son derece faydalıdır. Yemeği faydalı olsa da çayı yapıldığı zaman besin değerleri daha çok ortaya çıkmaktadır.



Madımak otu çayı yapılırken kaynamış olan suyun içerisine bir miktar bu ottan atılarak demlenmesi beklenmelidir. Ardından çayı tüketilebilir. Madımak çayının demlenmesi için 5 dakika beklemek yeterli olmaktadır. Madımak otu çayı sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı oldukça iyi gelmektedir. Bununla birlikte bu çayın gaz söktürme özelliği de bulunmaktadır.



Madımak otu ülkemizde oldukça yaygındır. Çay olarak tüketilebileceği gibi yemeği de yapılabilmektedir. Madımak otunun idrar söktürme özelliği vardır. Bunun yanında böbrek rahatsızlıklarına karşı da koruyucu etkisi bulunmaktadır.



Kan şekerini düzenleme etkisi bulunur. Kan şekeri yüksek olan kişiler tarafından tüketilebilir. Bu ot kanamaların azalmasına yardımcı olur. Doğum sonrasında meydana gelen kanamaların azalmasını sağlamaktadır. Kadınlarda meydana gelen adet kanamalarında tüketilmesi halinde pek çok faydası bulunmaktadır. Çoğunlukla bu ottan yapılan yemekler zeytinyağlı olarak yapılmaktadır.



Madımak otu, doğada kendiliğinden yetişmektedir. Tadı çoğunlukla ıspanağa benzetilmektedir. Taze olarak tüketilebileceği gibi kurutulup çayı da yapılabilmektedir. Çiğ bir şekilde salatalarda kullanılabilir. Bunun yanında börek, gözleme ya da çorbalarda da kullanılabilmektedir.