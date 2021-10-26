Lyme Hastalığı Nedir, Nasıl Bulaşır? Lyme Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi

Bir tür kene ısırması sonucu meydana gelen lyme hastalığı özellikle de eklem ile ilgili problemlere yol açan lyme hastalığı, eklem iltihabına neden olabilir. En son dünyaca ünlü bir şarkıcının başına gelen ve kenenin taşıdığı bakteriler nedeniyle gelişen Lyme, dünyada en yaygın antropod kaynaklı hastalık olarak görülüyor.

Lyme hastalığı nedir?

Lyme, enfekte kenelerin ısırması sonucunda vücuda taşınan Borrelia burdorferi bakterisi sebebiyle ortaya çıkar. İlk önce kenenin ısırdığı bölgede oluşan kızarıklıklarla ilk sinyali veren hastalık sonrasında çok daha şiddetli belirtilerle kendini belli eder.

Lyme hastalığı bulaşıcı mıdır, nasıl bulaşır?

Lyme hastalığın kişiden kişiye bulaşma riski yoktur. Çünkü ilgili bakteriyi keneler taşır ve herhangi bir temas halinde başka bir kişiye geçme gibi bir riski yoktur. Kenenin kişinin vücuduna yerleşmesinden belli bir süre sonra hastalık vücuda yayılmaya başlar. Erken fark edilip müdahale edilirse hastalık kişiye bulaşmadan engellenebilir.

Lyme hastalığı belirtileri nelerdir?

Lyme hastalığının belirti ve semptomları değişir. Genellikle aşamalar halinde ortaya çıkarlar, ancak aşamalar örtüşebilir.

Erken belirtiler ve semptomlar

Bir sivrisinek ısırığının yumrusuna benzer küçük, kırmızı bir yumru, genellikle bir kene ısırığı veya kene çıkarma yerinde ortaya çıkar ve birkaç gün içinde düzelir. Bu normal durum Lyme hastalığını göstermez.

Bununla birlikte, bu belirti ve semptomlar, enfekte olmanızdan sonraki bir ay içinde ortaya çıkabilir:

Dökünt: Enfekte bir kene ısırmasından üç ila 30 gün sonra, bazen merkezde temizlenen ve boğa gözü paterni oluşturan genişleyen kırmızı bir alan görünebilir. Döküntü (eritema migrans) günler içinde yavaş yavaş genişler ve 12 inç (30 santimetre) çapında yayılabilir. Genellikle kaşıntılı veya ağrılı değildir ancak dokunulduğunda sıcak gelebilir.

Eritema migrans: Lyme hastalığı olan herkeste döküntü geliştirmese de, Lyme hastalığının ayırt edici özelliklerinden biridir. Bazı insanlar bu döküntüyü vücutlarında birden fazla yerde geliştirir.

Diğer semptomlar: Döküntüye ateş, titreme, yorgunluk, vücut ağrıları, baş ağrısı, boyun sertliği ve şişmiş lenf düğümleri eşlik edebilir.

Daha sonraki belirti ve semptomlar

Tedavi edilmezse, takip eden haftalar veya aylar içinde Lyme enfeksiyonunun yeni belirti ve semptomları ortaya çıkabilir. Bunlar şunları içerir:

Eritema migrans: Döküntü vücudunuzun diğer bölgelerinde görünebilir.

Eklem ağrısı: Şiddetli eklem ağrısı ve şişme nöbetleri özellikle dizlerinizi etkiler, ancak ağrı bir eklemden diğerine geçebilir.

Nörolojik problemler: Enfeksiyondan haftalar, aylar hatta yıllar sonra beyninizi çevreleyen zarlarda iltihaplanma (menenjit), yüzünüzün bir tarafında geçici felç (Bell felci), uzuvlarınızda uyuşma veya güçsüzlük ve kas hareketlerinde bozulma gelişebilir.

Daha az yaygın belirti ve semptomlar

Enfeksiyondan birkaç hafta sonra bazı kişilerde şunlar gelişir:

Düzensiz kalp atışı gibi kalp sorunları

Göz iltihabı

Karaciğer iltihabı (hepatit)

Şiddetli yorgunluk

Lyme hastalığı tedavisi

Lyme hastalığı tedavisi evresine göre değişiklik gösterir. Eğer hastalık ilk evrede ise antibiyotik tedavisi uygulanır. Ancak ileri evrelerde hastalığın etki alanı daha fazla olduğundan farklı antibiyotikler ve Nonsteroidik Anti-Enflamatuar ilaçlar kullanılır. Hastalığın 3.evresinde ise artan kalp ve eklem şikayetlerini önlemek için antibiyotik ve diğer tedavi yöntemleri tercih edilir.