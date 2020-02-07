Lucy Hale 3 Farklı Görünüm İle Katy Keene’i Tanıtıyor

Build Series davetinden başladı ve bu davete Zendaya x Tommy Hilfiger Sonbahar 2019 koleksiyonundan bordo kadife bir takım ve Manolo Blahnik stilettolar ile katıldı.

Bu takım daha önce Zendaya tarafından da giyildi ve birçok kişi ondan daha iyi taşıyabileceğini düşünemezdi. Ancak, Lucy’nin görünümü, bu harika işçilik içerisinde, oldukça şıktı. Takımın rengi Lucy’e fazlasıyla yakışmış fakat boynuna taktığı benekli fular, boyu uzun olmaması sebebiyle onu olduğundan daha kısa göstermiş.

Kate Spade New York Bahar 2020 Koleksiyonu'ndan giydiği pembe üst ve eteği, resmi ve hanım hanımcık bir görünüm yakalamasını sağladı.

Pembe ton sür ton yakalamak için fuşya ceket, çanta ve stilettoların birleşimine de bayıldık.

Son görünümünde de üst kısmı korse görünümlü, kalem formda midi pembe Dolce Gabbana elbisesi ile renk tamamlamasını devam ettirdi.

Jimmy Choo stilettoları görünüşe uygun görünüyordu. Ayrıca kombinine vintage havası katmıştı.