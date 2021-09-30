Limonlu detoks suyu nasıl yapılır ve ne işe yarar? Limonlu detoks suyunun faydaları

Detoks suyu; son zamanlarda çok fazla tüketilen tarifler içerisinde bulunmaktadır. Detoks suyu tarifleri; insan vücudunu toksik maddelerden arındırmak için kullanılmaktadır. Bununla beraber detoks; çok değişik tariflerle uygulanabilir. Günümüz çapında oldukça popüler olan detoks suyu; sağlıklı kalma, zayıflama, toksk maddelerin vücuttan atımı adına yapılır. Detoks suyu; vücut içerisinde biriken toksinlerin atımını kolaylaştırmasından ötürü, hızlı bir biçimde yağ yakımını da basit hale getirir. Detoks suyu tarifi; bilhassa stres, dengesiz beslenme, çevre şartları, yağlı besinlerin tüketimi neticesinde vücutta biriken toksik bileşenlerin vücuttan atılmasına destek olur.

Limonlu Detoks Suyu Nasıl Yapılır?

Sabahları limonlu detoks suyunun tüketilmesi; günlük C vitamininin iyi bir kısmını sağlamak adına çok önemli bir metottur. Limonlu detoks suyu; dolap içerisinde bırakılmalıdır. Bununla beraber detoks suyunun sabahları aç karna tüketilmesi, sindirim sistemine biraz ağır gelebilir. Bu yüzden limonlu detoks suyunun gece boyu buzdolabı içerisinde demlendikten sonra bir bardak içerisine dökmek ve içmeden oda sıcaklığına ulaşmasını beklemek ya da biraz sıcak su ilave ederek, ılık olmasını sağlamak önemlidir. Kahvaltıdan önce aç karna ve herhangi bir şey yemeden içmek fayda sağlayacaktır. Limonlu detoks suyu için gerekli malzemeler;

- 3 litre içme suyu,

- 12 adet nane yaprağı,

- Yarım salatalık,

- 2 adet dilimlenmiş limon.

Limonlu detoks suyunu yapmak adına bütün malzemelerin büyük sürahi içerisine ilave edilmesi gerekmektedir. Nane yaprakları, dilimlenmiş iki adet salatalık ve limon su ile karıştırılarak, tüm malzemelerin birbirine karışması adına bir gece buzdolabında bekleterek tüketmek önemlidir.

Limonlu Detoks Suyu Ne İşe Yarar?

Detoks; vücuttaki ödem ve toksin maddelerin atılması hedefi ile yapılan ve kısa zamanda sağlıklı sonuçlar sunan diyet programları içerisinde yer alan beslenme tarzıdır. Yapılan detoks tarifleri mutlaka olarak spor ile desteklenmelidir.

Limonlu detoks tarifi; cildin güzelleşmesine destek olur ve ciltteki ölü derilerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Bu detoks tarifi; organların faaliyetlerini düzenler. Limonlu detoks tarifi, kilo vermeye destek olur. Detoks tarifi; organları korur. Bunun yanı sıra hem ruhsal anlamda hem de bedensel anlamda temizlenmeye yardımcıdır.

Limonlu Detoks Suyunun Faydaları

Limonlu detoks suyunun yararları arasında; kan dolaşımını düzenlediği belirtilmektedir. Bunun yanı sıra insan vücudunun enerjisinin artmasına yardımcı olur. Bağışıklığı ve sindirimin güçlenmesine destektir. Erken yaşlanmanın etkilerini azaltır. Limonlu detoks suyu, stresin azalmasına katkı sağlar. Cilt güzelliği ve saç sağlığının güçlenmesine olanak sağlar. Şişkinlik, ödem ve hazımsızlık sorununa çözüm olur. Bunun dışında limonlu detoks suyunun faydaları;

- Limonlu detoks suyunun içerisinde sitrik asit vardır. Bunun sayesinde idrarın pH'ı çoğaltılarak, böbrek taşının oluşması önlenir. Bulunan böbrek taşının dökülmesine olanak sağlar.

- Limonlu detoks suyu ile bitkilerde yer alan demir oranının emilimi sağlanmaktadır. Bundan ötürü anemi rahatsızlığının olumsuz etkilerini önlemeye çalışır.

- İçerisinde yer alan C vitamini oranı ile antioksidan etkisini gösterir. Bu sayede insan vücudundaki toksik bileşenlerin giderilmesinde önemli bir görev üstlenir. Aynı şekilde kanser çeşitlerini engellemeye çalışır.

- Limonlu detoks suyu; stres hormonlarının önüne geçip, ruhsal anlamda pozitif hissetmeye yardımcı olur.