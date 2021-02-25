Köygöçüren Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Ölüm Meleği Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Diğer bir ismi ile ölüm meleği olarak da bilinen köygöçüren mantarı, ciddi sağlık sorunları yaratabilecek olan mantar türleri içerisinde yer almaktadır. Pek çok kişi bu mantar hakkında bilgi almaya çalışırken, zehirli olup olmadığı ve yenip yenmedi konusunu da öğrenmeye çalışıyor.



Köygöçüren Mantarı Nedir?



Amanitaceae ailesine ait bir mantar olması ile beraber, köygöçüren mantarı en tehlikeli mantar türleri içerisinde yer alır. Özellikle Türkiye'deki mantar üzerinden zehirlenmelerin önemli bir kısmında öne çıkıyor. Sarımsı bir şapka rengine sahipken aynı zamanda ince ve uzun bir gövdeye sahiptir. İnsan sağlığı açısından tehlikeli bir durum yarattığı için, aynı zamanda ölüm meleği olarak da bilinen bir mantardır.



Köygöçüren Mantarı Nerede Yetişir?



Köygöçüren mantarı yaz başları ile ve sonbahar aylarında ormanlarda sıkça rastlanılan bir türdür. Özellikle çimenlerin arasında ve ağaç kenarlarında rastlamak mümkündür. Mantar toplama dönemlerinde pek çok kişinin karşılaştığı ve uzak durması gerektiği ciddiyim zararlı mantarlar arasında yer almaktadır. Bu konuda dünyanın birçok farklı yerinde bulunurken aynı zamanda Türkiye'deki değişik bölgelerde de kendiliğinden doğal yöntemlerle yetişen bir mantardır.



Köygöçüren Mantarı Nerede Bulunur?



Köygöçüren mantarı daha çok ormanlık alanlarda bulunan bir mantar türüdür. Yağışlı alanları sever ve sık ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişir. Bu doğrultuda özellikle Karadeniz bölgesi ile beraber Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde de rastlamak mümkündür. Tabii Türkiye'nin birçok farklı ormanlık alanlarında yine yetişen mantar türleri arasında geliyor.



Köygöçüren Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?



Bu mantar hakkında işte en çok merak edilen konular yenip yenmediği ve zehirli olup olmadığıdır. Köygöçüren mantarı Türkiye'deki en zehirli mantarlar içerisinde yer alır. Hatta ölüme kadar götürebilecek ciddi zehirlenmelerin %90 kadarına sebep olan mantar olduğunu söylemek mümkün.



Sindirildikten yaklaşık olarak 8 veya 12 saat içerisinde etkisini göstermeye başlar. 3 veya 4 gün içerisinde ise karaciğer ile böbrek iflasının sebep olabilmektedir. Üstelik köygöçüren mantarı için daha önemli olan henüz bu mantar adına herhangi bir tedavi yönteminin bulunmamış olmasıdır. Bu sebepten dolayı çok dikkat etmek gerektiğini söylemek mümkündür.



Köygöçüren Mantarı Faydaları



Köygöçüren mantarının herhangi bir faydası olmadığını söylemek mümkündür. Zira özellikle Türkiye'deki en zehirli mantarlar içerisinde yer aldığını dile getirmek gerekir. Bu sebepten dolayı mutlaka uzak durulması gereken en tehlikeli ve ciddi mantarlar içerisinde yer alıyor. Özellikle birkaç gün içerisinde çok ciddi hasarlar verebilir ya da ölüme dahi götürebilir.



Köygöçüren Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Köygöçüren Mantarı Yetiştiriciliği



Dünya çapında ve Türkiye'de en zehirli mantarlar içerisinde yer alan köygöçüren mantarı, aynı zamanda ölüm meleği mantarı olarak da bilinmektedir. Bu sebepten dolayı köygöçüren mantarı herhangi bir şekilde yetiştiriciliği gerçekleşmez. Daha çok doğal ortamında kendi kendine yetişir ve ormanlık alanlarda görülür. Genelde yaz ayları ve sonbahar ayları arasında olgunluk dönemine girer.



Köygöçüren Mantarı Özellikleri



Köygöçüren mantarının olumlu yönde herhangi bir özelliği bulunmaz. Aksine çok zevkli bir mantar olması ile beraber öldürücü bir etkiye sahiptir. Diğer yandan günümüzde şu an köygöçüren mantarı için tedavi yöntemi bulunmadığından dolayı, mutlaka uzak durulması gereken mantar çeşitleri arasında geliyor.