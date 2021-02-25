Kordiseps Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Kordiseps Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

İlginç bir tür olması ile beraber aynı şekilde ilginç yetişme şekli üzerinde en merak edilen mantarlar arasında kordiseps geliyor. Egzotik bir şifa kaynağı olarak da ifade edilen bu mantar türü, dünyanın birçok farklı yerinde değişik amaçlar doğrultusunda kullanılır.



Kordiseps Mantarı Nedir?



Özellikle Çin, Napoli ve Tibet gibi Uzakdoğu bölgesindeki yüksek alanlarda yer alan kordiseps mantarı, nadir bulunan mantar türlerinden biridir. Aynı zamanda parazitik organizma olarak da ifade edilmek mümkün. Bu doğrultuda tırtılların üzerinde yaşaması ile beraber, diğer bir ismi ile tırtıl mantarı olarak da bilinir.



Kordiseps Mantarı Nasıl Yetişir?



Kordiseps mantarının yetişebilmesi için yüksek dağlık alanlara ihtiyaç vardır. Bu sebepten dolayı özellikle uzak doğu bölgelerindeki da alıp noktalarda yaygın olarak bulunur. Yani diğer bir deyişle yüksek platolarda yetişen bir mantar türüdür. Genel olarak yılın belli zamanlarında ve sadece nadir olan belli bölgelerde yetişen kordiseps mantarı, yaklaşık olarak 3800 metre yükseklikteki alanlarda ve tırtılların üzerinde yetişmektedir.



Kordiseps Mantarı Nerede Bulunur?



En özel ve en nadir mantarlardan biri olarak kordiseps mantarı kolay kolay bulunmaz. Özellikle egzotik ismi ile beraber şifacı olarak da bilinen bu mantar çok nadir bulunur. Bu doğrultuda kendisini tırtıl üzerinden organizmaya bağlamak suretiyle, kendi konağını tüketerek bir yerde parazit yaşam şeklini ele alır. Bu şekilde yüksek platolardaki tırtılların üzerinde bulunan bir mantar türü olarak öne çıkıyor. Özel olarak yetişmesi ile beraber farklı yerlerden satın alınabilir.



Kordiseps Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?



Kordiseps mantarı zehirli değildir. Her ne kadar bir parazit veya virüs gibi davranarak Konakçısını tüketse bile, insan açısından herhangi bir zehir bulunmaz. Ancak yine de özel olarak dikkatli bir şekilde pişirmek suretiyle tüketmek büyük öneme sahiptir. Özellikle birçok farklı yemekte ve tek başına tüketilebilen bir mantar türü olarak öne çıkıyor.



Kordiseps Mantarı Faydaları



Nadir olarak bulunan kordiseps mantarının en önemli yanı şüphesiz faydalarıdır. Hatta başta uzakta olmak üzere dünyanın birçok farklı yerinde, yüzyıllardır şifacı olarak da kullanılır.



- Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkilidir.

- Öksürük ve grip ile soğuk algınlığına karşı etkilidir.

- Üreme sorunları ile işlev bozukluğuna karşı iyi gelir.

- Böbrek hastalıklarına karşı kullanılır.

- Mesane enfeksiyonları ile idrara çıkma sorunlarına karşı etkilidir.

- Astım ve hepatit B’ye karşı koruma sağlar.

- Kan dolaşımını düzenler.

- Kalp hastalıkları ve yüksek kolesterole karşı etkilidir.

- Bağışıklığı önemli oranda güçlendirir.

- Dayanıklılık ve kondisyon sağlar.

- Diyabetle savaşır.



Bu şekilde dile getirilebilecek daha birçok farklı faydasından bahsetmek mümkün.



Kordiseps Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Kordiseps Mantarı Yetiştiriciliği



Kordiseps mantarı dünyanın en nadir ve en zor bulunan mantarları içerisinde yer alır. Özellikle yüksek platolarda ve dağlık alanlarda yetişir. Aynı zamanda kendiliğinden doğal ortamında yetişen bir mantar türü olduğunu da söylemek mümkündür. Bu doğrultuda Uzakdoğu'nun dağlık bölgelerinde ve platolarında, tırtılın üzerinde konakçı olarak yetişir.



Kordiseps Mantarı Özellikleri



İnsan sağlığı açısından çok önemli bir yere sahip olan kordiseps mantarı, en nadir bulunan mantar türleri içerisinde gelir. Özellikle pek çok hastalığa iyi gelmesi ve enerji vermesi ile beraber, süper gıda olarak da ifade edilmektedir. Kurumuş bibere benzeyen bir görüntüsü vardır ve aynı şekilde tırtıl görüntüsü alır.