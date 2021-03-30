Kızılcık Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Kızılcık Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Son yıllarda sağlık alanında faydasının olduğu ortaya çıkan kızılcık meyvesinin ağacı kendine özgü yapısı ve özellikleriyle şifa kaynağı olarak Anadolu da birçok yerde kendiliğinden yetişmektedir.



Kızılcık Ağacı Nedir? Kızılcık Ağacı Hakkında Bilgiler



Kızılcık ağacı ortalama 5 – 6 metre uzayan gövdesi damarlı bir görünüşe sahip olan dalları birbirine geçmiş şekilde dikenli olan ve dallarındaki yaprakları dalların etrafına sarılı şekilde oluşan bir ağaçtır. Kızılcık ağacı meyvesi kırmızı renkte elips şeklinde olan bir meyvedir. Çekirdeği oldukça büyük olan meyvenin özellikle koyu kırmızı renkte olgunlaştığı bilinmektedir.



Kızılcık Ağacının Latince İsmi Nedir?



Kızılcık ağacı Latince Cornus mas veya Cornaceae olarak bilinmektedir. Kızılcıkgiller familyasına ait olan bir bitkidir.



Kızılcık Ağacının Özellikleri Nelerdir?



Kızılcık ağacı soğuk iklime uyumlu olan bir ağaç türüdür. İlkbaharda çiçeklenerek temmuz ve ağustos aylarında meyveleri olgunlaşma ya başlamaktadır. Kızılcık ağacının çiçekleri küçük sarı renkte oluşmaktadır. Meyveleri ilk başlarda yeşil renkte oluşmakta zamanla kırmızımsı renk alarak olgunlaşma esnasında koyu kırmızı renk olmaktadır.



Kızılcık Ağacı Ne Zaman Dikilir?



Kızılcık ağacı dikim zamanı sonbahar veya ilkbahar da dikimi yapılabilmektedir. Kızılcık ağacı meyve çekirdeklerinin uygun toprak ile ekiminde kolaylıkla filizlenen yaygın bir yapısı bulunmaktadır. Kızılcık meyvelerinin çekirdekleri ekilerek fidan haline getirilebilmektedir.



Kızılcık Ağacı Nerelerde Yetişmektedir?



Kızılcık ağacı yapısı itibariyle birçok iklimde yetişebilen yapıda bir ağaçtır. Ekim alanı olarak doğal ormanlık alanlarda da kendiliğinden de yetişebilmektedir. Kızılcık ağacı soğuk veya sıcak iklimlerde uyum sağlayarak yetişmektedir.



Kızılcık Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?



Kızılcık ağacı fidanı ilkbaharda dikimi yapılabilen bir ağaçtır. Kızılcık yetiştirmek isteyenler kızılcık meyvelerinin çekirdeklerini toprağa ekerek arada sırada sulamak suretiyle kızılcık fidanı elde edebilmektedirler. Fidan haline getirilen ağaçlar dikildikten 3 ile 4 yıl sonra meyve vermeye başlamaktadır. Meyve veren ağaçlar meyve toplandıktan sonra veya kış öncesi budanabilmektedir.



Kızılcık Ağacı Yaprak Döker mi?



Kızılcık ağacı özellikle sonbahar döneminde yapraklarını dökebilmektedir. Kızılcık ağacının yaprakları tıpkı meyveleri gibi elips şeklinde küçük yapraklardan oluşmaktadır.



Kızılcık Ağacının Bakımı Nasıl Yapılır?



Kızılcık ağacının bakımı etrafındaki toprağı havalandırmak gübrelemek ve fazla dalları budamak suretiyle yapılmaktadır.



Kızılcık Ağacının Faydaları Nelerdir?



Kızılcık ağacının meyvesi olan kızılcık meyvesinin birçok faydası bulunduğu gibi kızılcık ağacının kendisinde köklerinin tutuculuğu nedeniyle heyelanı önlemeye yarayan faydaları bulunmaktadır. Kızılcık ağacı yetişme kolaylığı sayesinde de tercih edilebilen bir ağaçtır.



Kızılcık Ağacının Kullanıldığı Hastalıklar Nelerdir?



Kızılcık ağacının meyvesi olan kızılcık meyvesi kalp rahatsızlığından kanı temizlemeye kadar birçok hastalıkta faydalanılan bir meyvedir.



Kızılcık meyvesinin faydaları arasında üst solunum yolları rahatsızlıklarında çorba halinde kullanımı bilinmektedir. Kızılcık meyvesinin kaynatılarak yapıldığı meyve suyu tüketilmesi ise idrar yolu rahatsızlıklarını gidermek amacıyla kullanılmaktadır. Kızılcık meyvesi kan temizleyici bir antioksidan özellik göstermektedir. Kızılcık meyvesi kalp rahatsızlıklarını ve damar rahatsızlıklarını düzenleyici etkidedir.



Meyvelerinin ekşi tadı olgunlaştıklarında yerini tatlı bir hale bırakmaktadır. Olgunlaşan meyvelerin tüketilmesi daha kolay ve ezilerek pişirilmeden yiyeceklere katılması daha faydalı olmaktadır.



Kızılcık Ağacı Ne İşe Yarar Ve Nerelerde Kullanılır?



Kızılcık ağacı yetiştiriciliğinin profesyonel olarak yapılmasına henüz başlanılmamıştır. Kızılcık ağacı doğal olan kendiliğinden yetişen bir ağaç olduğu için yaygın olarak üretimi yapılmamaktadır.



Kızılcık ağacı kökleri derinlerde tutucu bir şekilde oluşuma sahip olduğu için ve ormanlar arasında az bir güneş almasına rağmen yetişebilen çevreci bir ağaç türüdür. Toprak tutması eğimli alanlarda fayda sağlamaktadır. Heyelanı önlemek veya toprak kaymalarının önüne geçmek amacıyla eğimli bölgelerde yetiştirildiği görülmektedir.



Kızılcık meyvelerinin satışı bazı yerlerde yapılabilmektedir. Özellikle yetiştirilen bazı bölgelerde toplanılarak şifa amaçlı kullanılmaktadır.



Kızılcık Ağacının Kullanım Alanları



Kızılcık ağacı meyvesi olan kızılcık özellikle içerisinde barındırdığı vitaminler nedeniyle şifa amaçlı olacak şekilde kullanılmaktadır. Örneğin birçok yörede kızılcık meyvesinin ezilerek tarhana haline getirilerek ve çorba yapılarak kullanıldığı bilinmektedir. Kızılcık meyvesinin olgunlaştıktan sonra püre haline getirilerek marmelat yapımı, kızılcık meyvesinden meyve suyu ve sirke yapımı mümkündür.