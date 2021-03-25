Kızılçam Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Kızılçam Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Kızılçam ağacı çamgiller ailesine ait ağaç türlerinden biridir. Özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde yetiştirilen bu kızılçam ağacı türlerinin boyları yaklaşık 20 metreye kadar uzayabilir.

Kızılçam Ağacı Nedir? Kızılçam Ağacı Hakkında Bilgi

Kızılçam ağaçları çamgiller ailesinin bir üyesidir. Doğu Akdeniz bölgesinde çoğunlukla yetişen kızılçam ağacı genellikle 20 metreye kadar uzayabilir. Türkiye genelinde en çok yetişen ve en hızlı gelişme sağlayan kızılçam ağaçları her türlü toprakta rahat bir şekilde yetişebilir. Halk arasında Türk çamı olarak da bilinen kızılçam ağacı en kurak topraklarda bile yetişebilir.

Kızılçam Ağacı Latince İsmi

Kızılçam ağacının Latince ismi Pinus olarak bilinmektedir. En hızlı gelişen ve büyüyen ağaçlardan birisi olan kızılçam ağacı Türkiye sınırlarını aşarak dünya çapında da tanınmaya başladı. Son zamanlarda hızla yükselişe geçen kızılçam ağacı doğanın en bilinen ve erozyona karşı dikilen en etkili ağaçlardan da biridir.

Kızılçam Ağacı Özellikleri

Her türlü toprakta rahatlıkla yetişebilen kızılçam ağacı her türlü zorlu koşula da dayanabilmektedir. Türkiye genelinde en yaygın olarak yetişen kızılçam ağacı tohumlama ve ya aşılama gibi iki farklı şekilde yetiştirilebilir. Bakımı doğru şekilde yapıldığında kızılçam ağaçlarından da çok fazla verim elde edilebilir.

Kızılçam Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Türkiye genelinde en bilinen ağaçlardan olan kızılçam ağaçları genellikle sonbahar aylarında dikilir. Bunun yanı sıra kızılçam ağaçlarının ilkbahar döneminde dikilmesi de daha verimli olacaktır. Kızılçam ağacı dikilirken de toprağın ortalama sıcaklığının 4 ve ya 5 derece olması gerekir. İlkbahar mevsiminin ilk aylarında kızılçam ağacı dikimi yapılabilir.

Kızılçam Ağacı Nerede Yetişir?

Kızılçam ağaçları genellikle Doğu Akdeniz bölgesinde yetişmektedir. Ilıman iklimleri seven kızılçam ağaçları her türlü topraklarda yetişebilir. En sert ve kurak topraklarda da yetişebilen kızılçam ağaçları kaliteli topraklarda daha verimli bir hale gelir.

Kızılçam Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Kızılçam ağacı yetiştirilirken öncelikle büyük ve sağlıklı tohumlar tercih edilmeli. Tohum büyük olduğunda filizlenme ihtimali de yüksek olur. Fidanların dayanıklı olması için Mart ve Nisan aylarında dikim yapılmalı. Fidanların gübrede bekletilmesi ve güneş olan bir yere ekilmiş olması gerekir.

Kızılçam Ağacı Yaprak Döker Mi?

İğne yaprakları olan kızılçam ağaçları her mevsimde dayanıklıdır. Kızılçam ağaçları iğne yapraklı ağaç türlerinden birisidir. Kızılçam ağaçları yazın ve kışın yaprak dökmezler.

Kızılçam Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Kızılçam ağaçları dünya üzerinde yetişmiş en dirayetli ağaçlardan bir tanesi olarak öne çıkar. Kızılçam ağaçlarının bakımı ise diğer ağaçlara göre daha zahmetsizdir. Kırmızı kahverengi topraklar ve kestane rengi topraklarda kızılçam ağaçları daha etkili büyür. Ayrıca esmer orman toprakları, kalkersiz orman toprakları ve alüviyal topraklarda kızılçam ağaçları daha iyi gelişir.

Kızılçam Ağacı Faydaları Nelerdir?

Dünya genelinde en yaygın olarak Türkiye'de bulunan kızılçam ağaçlarının faydası saymakla bitmez. Buna göre kızılçam ağacı solunan havayı temizlediği gibi erozyon ile toprakların taşınmasına da engel oluyor. Ekonomiye de önemli katkılar sağlayan kızılçam ağaçları ormanlara en yakışan ağaçlardan bir tanesidir. Kızılçam ağaçları aşırı sıcaklara bile dayanabilir.

Kızılçam Ağacı Hastalıkları Neler?

Kızılçam ağaçlarının kabukları altında larvaların beslenmesi sonucu çam solgunluk hastalığı yaşanır. Kızılçam ağaçlarında kök çürüklüğü hastalığı da görülebilir. Bu nedenle kızılçam ağacının bakımı ve iklime uygunluğu olmaz ise çeşitli hastalıklara yakalanmak mümkün.

Kızılçam Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Kızılçam Ağacı Kullanım Alanları

Kızılçam ağacı genellikle ormanlarda en çok bulunan ağaçlardan bir tanesidir. Hava kalitesini yükselten kızılçam ağaçları Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde yoğunlukla bulunmaktadır. Her türlü zorlu hava şartlarına bile dayanabilen kızılçam ağaçları erozyona karşı en güçlü ağaçlardan biridir. Özellikle erozyon tehlikesi olan yerlere kızılçam ağaçları dikilmektedir.

Ekonomiye de katkı sağlayan kızılçam ağaçları özellikle mobilya sektöründe kullanılabilir. Kızılçam ağaçlarının odunu ve reçinesi de kullanılabilir. Kızılçam genellikle süs eşyası, el işçiliği, ilaç ve sağlık sektöründe kullanılabildiği gibi tekstil sektöründe de çok fazla kullanılabilir.