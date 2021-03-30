Kivi Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Kivi Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Kivi ağacı ülkemizde en çok Güney Doğu bölgesinde yetişir. Kivi meyvesi veren bir ağaçtır. Kivi ağacı oldukça faydalı olan bir ağaç türüdür.



Kivi Ağacı Nedir? Kivi Ağacı Hakkında Bilgi



Kivi ağacı ana vatanı Doğu Asya olan bir ağaç türüdür. Kivi ağacının 50'ye yakın türü bulunmaktadır. Bu türlerinin birçoğu ülkemizde de yetişmektedir. Tarihte ilk olarak bu meyve Çin'de yetiştirilmiştir. Daha sonra buradan da Yeni Zelenda ve İngiltere gibi ülkelerde yetiştirilmeye başlandı. Kivi ağacı için Türkiye Dünya'da üretimde ilk 10 ülkelerden bir tanesidir. Kivi en lezzetli meyvelerden bir tanesidir.



Kivi Ağacı Latince İsmi



Kivi ağacının Latince ismi Actinidia'dır.



Kivi Ağacı Özellikleri



- Yaprak döken ağaç türlerinden bir tanesidir.

- Kivi ağacı bir çok yıllık bitkisidir.

- Bu ağacın boyları 8 metreye kadar uzayabilmektedir.

- Doğada en hızlı yetişen ağaç türleri arasındadır.

- Ağacın kökleri oldukça etli ve kalındır.

- Kivi ağacının kökleri toprağın üst tarafına doğru uzanır.

- Kivi ağacı erkek ve dişi olarak iki türü olan bir ağaçtır.

- Fizyoloji bakımından kivi ağacı asmaya çok benzer.



Kivi Ağacı Nerede Yetişir?



Kivi ağacının vatanı Doğu Asya'dır. Dolayısıyla Asya iklimlerine oldukça çabuk adapte olur. İlk olarak ise Çin'de yetişmiş bir meyvedir. Bundan dolayı Çin'de kivi üretimi oldukça yaygındır. Kivi üretiminde daha sonra Avrupa ülkeleri de pay sahibi olmuştur. Avrupa ülkelerinde kivi üretimi yaygınlaşmıştır. Kivi ağacı ülkemizde de yetişmekte olup ülkemizde en çok Güney Doğu illerinde yetişmektedir.



Kivi Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?



Kivi ağacı bol güneşi ve bol nemi sevmektedir. Bundan dolayı ağacı yetiştirirken bu detaylara dikkat etmek gerekir. Özellikle Karadeniz bölgesi yoğun miktarda nemlidir. Dolayısıyla bu bölgeler aynı zamanda güneş de almaktadır. Dolayısıyla kivi ağacı bu bölgelerde de yetişir. Ülkemizde güney doğu bölgesinde de yetişir. Kivi ağacı asmalı bir ağaçtır. Bundan dolayı derin toprak tercih etmeniz doğru bir karar olacaktır.



Aynı zamanda kivi ağacında toprağı seçerken toprağın hafif olmasına da dikkat etmelisiniz. Toprağın pH derece 5.5 ila 7 derecede olmasına dikkat etmelisiniz. Toprağa yeterli miktarda gübre de ilave etmek gerekir. Özellikle ağır toprakları kivi yetiştirirken tercih etmek yanlış olacaktır.



Kivi Ağacı Yaprak Döker mi?



Kivi ağacı yaprak dökerler. Kivi ağaçları özellikle Aralık aylarında yapraklarını dökmeye başlarlar.



Kivi Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?



Kivi ağacını 2 günde 1 sulamanız gerekmektedir. Aynı zamanda toprağı daima kontrol etmelisiniz. Gübre eksikliği durumunda ağaç hastalanabilir. Bundan dolayı gerekli şekilde gübre ilavesi yapılmalıdır. Toprak azot bakımından da incelenmelidir. Özellikle bakım yaparken kivi ağacının 5.5 ve 7 pH derecesini korunması şarttır. Toprağı ise hafif derecede derin tutmak gerekir.



Kivi Ağacı Faydaları Nelerdir?



1) Cildi Arındırır



Kivi ağacının bilinen en önemli faydaları arasında cilde iyi geldiğidir. Eğer cilt hastalıklarından muzdaripseniz kivi meyvesi ya da kivi ağacı yaprağı kullanabilirsiniz. Cildi derinlemesine temizler ve daha parlak görünmesini sağlar.



2) Bağırsakları Çalıştırır



Özellikle kabızlık gibi şikayeti olan kişiler için kivi ağacı oldukça iyidir. Kivi meyvesini tüketerek bağırsakların daha işlevli çalışmasını sağlayabilirsiniz.



3) Solunum Daha İyi Olur



Solunumu rahatlattığı bilinmektedir. Kivi ağacı üst solunum yolu hastalıklarına oldukça iyi gelir. Bundan dolayı kivi tüketimi de önerilir.



Kivi Ağacı Hastalıkları Neler?



1) Sinek: Kivi ağacında sinek hastalık sonucunda ortaya çıkar. Dolayısıyla sinekler tüm meyveleri yemeye başlayarak ağacın yapısını da bozabilir.



2) Kuruma: Kivi ağacının bir diğer hastalığı da kurumasıdır. Yeterli derecede bakım yapılmadığı durumunda ağaç kuruyabilir.



Kivi Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Kivi Ağacı Kullanım Alanları



Kivi ağacı hastalıkların tedavisinde doğal olarak kullanılır. Özellikle kivi ağacı yaprakları bitkisel tedavi seçeneklerinde birinci sıradadır.