Kişniş otu nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Kişniş otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Kişniş otu; maydanozgiller familyasına ait bir bitki çeşidi olarak tanımlanabilir. Kişniş bitkisi, halk dilinde ''aş otu'' şeklinde de isimlendirilmektedir. Yeşil yapraklara sahip olmasından ötürü maydanoza çok benzeyen bir yapısı vardır. Tek yıllık, otsu bitki olma özelliğine sahiptir.

Kişniş Otu Nedir?

Kişniş otu; aş otu ya da kinzi şeklinde bilinmektedir. Kişniş otu, maydanozgiller ailesinden olup, maydanoza benzer bir yapıya sahiptir. Bitkinin boyu yaklaşık olarak 20 ile 60 santimetre arasında değişmektedir. Kişniş otu; pek çok kişi tarafından daha çok baharat olarak kullanılmaktadır. Akdeniz iklimine uygun olarak yetişebilen kişniş otu, Asya ve Afrika kıtasında da yetişmektedir. Baharat şeklinde bilhassa yemeklere tat vermesi ile bilinmektedir. İnsan sağlığına birden fazla yararı bulunan kişniş otu, sürekli tüketildiğinde kanser dahil pek çok hastalığa karşı koruyucu görev üstlenir.

Kişniş Otu Ne İşe Yarar?

Kişnişin sağlık açısından pek çok yararı bulunmaktadır. Kişniş otu; cilt iltihabı, ishal, ağız ülseri, kolesterol seviyeler, hazımsızlık gibi pek çok hastalığın tedavi edilmesinde önemli rol üstlenir. Bunun yanı sıra kişniş otu çiçek hastalığı, menstrüel bozulmalar, kan şekeri, çiçek hastalığı, konjonkivit rahatsızlıkları adına da oldukça faydalıdır. Görme yetilerine de çok olumlu etkileri bulunmaktadır.

Kişniş Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Türkiye çapında yabani bitki veya kültür bitkisi şeklinde yetişen bir bitkidir. Kişniş otu; Isparta, Konya, Burdur gibi yörelerde yetişmekte ve bu bölgelerde bulunmaktadır.

Kişniş Otu Hangi Mevsimde Olur ve Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Kişniş otu; sıcak tropik iklimde yetiştiği için en iyi; sonbahar ve kış aylarında yetişmektedir. Bununla beraber pek çok tropik ülkede olduğu üzere sene boyu bu tür iklimde yetiştirmek mümkündür. Bu yerlerde kişniş yaprakları sene boyu yeşil kalır.

Kişniş Otu Nasıl Kullanılır? Kişniş Otunun Kullanımı

Kişniş otu; yemekler için baharat şeklinde kullanıldığı gibi, bitki çayı şeklinde de tüketilmektedir. Kişniş otunun taze hali salata türlerinde, kuru hali ise öğütülerek yemeklerin içerisinde kullanılmaktadır.

Kişniş Otu Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

Kişniş otunun insan sağlığı açısından birden fazla yararı bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı;

- Kişniş otunun içerisinde bulunan güçlü antioksidan özelliği ile kanser dahil neredeyse pek çok hastalığa karşı koruma görevi üstlenmektedir.

- Sindirim sisteminin sürekli çalışmasını sağlayarak, hazımsızlık problemlerini gidermektedir.

- Kişniş; içerisinde yer alan cineol isimli madde ile deri ve göz iltihaplanmalarına karşı doğal bir ilaçtır.

- Hem antioksidan özelliği hem de içerisinde yer alan oleik asit gibi asitler ile kap- damar hastalığını korumaktadır. Kalp krizi ve felç gibi hastalıkların yaşanma riskini azaltmaktadır.

- İçerisinde yer alan lineoik asit türü asitler ile kötü kolesterol ile savaşarak, insan vücuduna destek olmaktadır.

- Sindirim sisteminin sürekli çalışmasını sağlayıp, hazımsızlık problemlerini gidermektedir.

Kişniş Otunun Zararları Var mıdır?

Kişniş otunun zararlarının oldukça az olduğunu belirtmek önemlidir. Kişniş otu; her besinde olduğu gibi cilt alerjisine sebep olabilir. Bunun yanı sıra gebe kadınların kullanmamaları tavsiye edilmektedir. Oldukça ender şekilde görülmekle beraber ciltte yaratmış olduğu hassasiyetten ötürü güneş yanığı riskini çoğaltabilir.

Kişniş Otu Nerede Satılır?

Kişniş otunu; marketlerde veya sebze satan yerlerde bulmak mümkündür.