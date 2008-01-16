KÄ±ÅŸÄ±n ÅŸiÅŸmanlatan 6 yiyecek

SoÄŸuk hava, yeme ihtiyacÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor. KÄ±ÅŸ aylarÄ±nda zamanÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ev ya da iÅŸyerlerinde geÃ§tiÄŸi iÃ§in fiziksel aktivitenin de azalmasÄ±yla birlikte kilo almak kolaylaÅŸÄ±yor. Makarna ve peynir: Bu ikisi bir araya geldiÄŸinde eÅŸsiz bir lezzet Ã§Ä±kÄ±yor. KilolarÄ± da beraberinde getiriyor. Bir tabak peynirli makarna ortalama 529 kalori ve 25,7 gram yaÄŸ iÃ§eriyor. Bu karÄ±ÅŸÄ±ma sosis eklendiÄŸinde ise kalori tavana vuruyor. Peynirli makarna vazgeÃ§ilmeziniz ise hiÃ§ olmazsa peynirde tercihinizi az yaÄŸlÄ±dan yana kullanÄ±n. KremalÄ± Ã§orbalar: Krema ile tatlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ Ã§orbalar tadÄ±ndan yenmez deÄŸil mi? SoÄŸuk kÄ±ÅŸ gÃ¼nlerinde ÅŸÃ¶yle sÄ±cacÄ±k bir kremalÄ± mantar Ã§orbasÄ± iÃ§ini Ä±sÄ±tÄ±r insanÄ±n. Ä°Ã§ine kÄ±tÄ±r ekmeÄŸi de boca ettiniz mi lezzet tamamlanmÄ±ÅŸ olur. Olur tabi, olur da kalori cetvelinde de rakamlar hÄ±zla yukarÄ± yÃ¶nlÃ¼ hareketlerine baÅŸlarlar. Sebze Ã§orbalarÄ± kremalÄ± Ã§orbalarÄ±n alternatifi olabilir bal gibi. Bizce tercihinizi sebzeden yana kullanÄ±n. Bu yiyecekler sizi ÅŸiÅŸmanlatÄ±r! Ama Ã§Ã¶zÃ¼msÃ¼z deÄŸilsiniz! Ä°ÅŸte birkaÃ§ egzersiz Ã¶nerisi... AÅŸaÄŸÄ±daki foto galerileri tÄ±klayÄ±n! Cheesecake tehlikesi: 'Cheesecake' ler doymuÅŸ yaÄŸ kullanÄ±larak Ã¼retildiÄŸinden lezzetli olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra saÄŸlÄ±ksÄ±zdir da. Bir dilim 'cheesecake' tam tamÄ±na 1050 kalori ve 71 gram yaÄŸ iÃ§erir. SÃ¼tlÃ¼ tatlÄ±larÄ± neden denemiyorsunuz? GÃ¼veÃ§: GÃ¼veci kendiniz yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda iÃ§ine koyduÄŸunuz sebze ve etin miktarÄ±nÄ± kontrol edebilirsiniz tabi. Fakat dÄ±ÅŸarÄ±dan sipariÅŸ ettiyseniz dikkat! Bir porsiyon gÃ¼veÃ§teki kalori miktarÄ± kullanÄ±lan bol malzeme ile 500 kaloriye kadar Ã§Ä±kabilir. Bununla da kalmaz 35 gram yaÄŸ ve 15 gram doymuÅŸ yaÄŸ iÃ§eriyor olacaktÄ±r. Ã–ÄŸÃ¼nlerinizi kontrol edebilmek adÄ±na evde piÅŸiriyor olmanÄ±z fazla kaloriden kaÃ§Ä±nmanÄ±zÄ± saÄŸlayacaktÄ±r. Ofiste atÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan kurabiyeler: Bir tanesi problem yaratmayacaktÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz. ÅžÃ¶yle iÃ§inde Ã§ikolata parÃ§acÄ±klarÄ± barÄ±ndÄ±ran o cezbedici gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ile bir adet kurabiyenin bedeli ortalama 200-250 kalori almanÄ±z demek. Eh! yarÄ±sÄ± ile de idare edebilirsiniz. HiÃ§ yoktan iyi! Et yemeklerinin yanÄ±nda gelen kÄ±zarmÄ±ÅŸlar: Nar gibi kÄ±zarmÄ±ÅŸ bir dilim hellim peyniri ya da soÄŸan halkalarÄ±, dahasÄ± yani en fenasÄ± kÄ±zarmÄ±ÅŸ patatesler. Ã‡Ä±tÄ±r Ã§Ä±tÄ±r deÄŸil mi? Aman! Uzak durun! Kalori demek onlar Ã§Ã¼nkÃ¼. Bir porsiyonu size bin 355 kaloriyi de beraberinde getirir, 30 gram yaÄŸ ve 6 gram doymuÅŸ yaÄŸ da cabasÄ±. Beslenme ve Diyet UzmanÄ± YeÅŸim CerrahoÄŸlu'ndan saÄŸlÄ±klÄ± beslenme yÃ¶ntemlerini dinlemek iÃ§in aÅŸaÄŸÄ±daki videoya tÄ±klayÄ±n!ÂBu yiyecekler sizi ÅŸiÅŸmanlatÄ±r! Ama Ã§Ã¶zÃ¼msÃ¼z deÄŸilsiniz! Ä°ÅŸte birkaÃ§ egzersiz Ã¶nerisi... AÅŸaÄŸÄ±daki foto galerileri tÄ±klayÄ±n! Ã–rnek MÃ¶nÃ¼ Sabah Åžekersiz bitkisel Ã§ay 40 gr beyaz peynir veya 1 adet yumurta 2 dilim kepek ekmeÄŸi 6 zeytin Domates + yeÅŸil biber Ara Ã–ÄŸÃ¼n-Saat 10.30 1 portakal veya 2 mandalina Ã–ÄŸle 1 kase sebze Ã§orbasÄ± 8 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± etli sebze veya kuru baklagil 3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± bulgur veya 1 orta boy patates 1 su bardaÄŸÄ± yoÄŸurt 1 dilim kepek ekmeÄŸi Az yaÄŸlÄ± salata Ara Ã–ÄŸÃ¼n-Saat 15.30 2 porsiyon taze meyve + kuÅŸburnu Ã§ayÄ± AkÅŸam 1 kase sebze Ã§orbasÄ± 1 porsiyon balÄ±k veya tavuk (derisiz) 6 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸlÄ± sebze 1 orta dilim kepek ekmeÄŸi Az yaÄŸlÄ± salata Gece 2 porsiyon taze meyve Beslenme ve Diyet UzmanÄ± YeÅŸim CerrahoÄŸlu'ndan saÄŸlÄ±klÄ± beslenme yÃ¶ntemlerini dinlemek iÃ§in aÅŸaÄŸÄ±daki videoya tÄ±klayÄ±n!Â