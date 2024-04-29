×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarHasan ErcazipMeydan okumaya hazır mısınız?
Hasan Ercazip
Hasan Ercazip
Hasan ErcazipYazarın Tüm Yazıları

Meydan okumaya hazır mısınız?

#1#2#3

Mantıken elde edilmiş bir başarının matematik onayından geçeceği gün. Şampiyonluk sarmış İzmir'i... Sokaklar salkım saçak, tribünler kapalı gişe... Son 3 maça girerken fark 8 olsa da bir heyecan ki sorma gitsin.

Haberin Devamı

 

Göztepeli oyuncular da etkilenmiş bu tablodan. Akıllarda bir an önce skoru alma isteği. Ama o istek bir türlü akılla, doğrularla buluşmuyor. Romulo Usta'nın boş kaleye dürtemediği top başka nasıl açıklanır? Derken ilk yarı bitiyor.

O ortamdaki tek sakin adam, hatta buz adam Stoilov'da gözler... "Yoldaş" hamle yapmak yerine ikinci yarıya da aynı kadroyla çıkıyor.

60'a kadar süren bekleyiş, ardından gelen 3 hamle... Gençlerbirliği kalesinde baskı artıyor... Ve düğün evinde kutlamayı başlatan o vuruş... Fıratcan tek hareketle günün kahramanı oluyor... İzmir'in Süper Lig hasreti 'matematiksel olarak da' bitiyor.

Başta Sayın Mehmet Sepil'den Sports Republic yönetimine, Rasmus Ankersen'den Ivan Mance'ye ve tabiii ki Yoldaş Stoilov'a, oyunculara tüm ekip tebriği ve İzmir adına teşekkürü hak etti. Hepsine helal olsun.

 

***

Haberin Devamı

1999 Antalya... Hasan Çelik, Rize ağlarına 18 yıllık bekleyişe son veren golü atarken oradaydım...

2001... Ümit İnal sırtına aldığı takımla Elazığ, Diyarbakır, İstanbul BŞB engellerini bir bir aşıp takımı şampiyon yaparken oradaydım...

2017... İftarda başlayan, sahurda Süper Lig'i müjdeleyen maçta Murat Akın, "Artık yeter" diyen penaltıyı atarken oradaydım...

Ve dün... Göztepe'nin 100.yılını Süper Lig'de kutlayacağı resmiyet kazanırken, bu büyük heyecanın ortağıyım...

Şimdi kendi adıma Göztepe'nin Süper Lig'deki 4. dönemine tanıklık etme zamanı. Ancak herkes bilsin ki, Göztepe'nin ikinci yüzyılında Süper Lig çok farklı bir gösteriye sahne olacak...

Çünkü bu kez kurumsal yapısıyla, çok uluslu ve profesyonel yönetim anlayışıyla, teknik kadrosuyla çok farklı şeyler söylemeye geliyor Göztepe.

Asansör ya da figüran olmaya değil, Süper Lig'e renk ve değer katmaya, meydan okumaya geliyor.

Bu meydan okumaya hazır mısınız?

#1#2#3
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Erdoğan, Özel ve Dervişoğlu’ndan beklentiler

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

CHP varken İYİ Parti’ye ihtiyaç var mı

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Geri dönüşün mimarı Onuachu

 ENGİN KEHALE
ENGİN KEHALE

Sahillerin kurtuluşu için muazzam bir fırsat

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

Seçim analizi -7-

 FUAT BOL
FUAT BOL
TÜM YAZARLARIMIZ