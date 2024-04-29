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Göztepeli oyuncular da etkilenmiş bu tablodan. Akıllarda bir an önce skoru alma isteği. Ama o istek bir türlü akılla, doğrularla buluşmuyor. Romulo Usta'nın boş kaleye dürtemediği top başka nasıl açıklanır? Derken ilk yarı bitiyor.

O ortamdaki tek sakin adam, hatta buz adam Stoilov'da gözler... "Yoldaş" hamle yapmak yerine ikinci yarıya da aynı kadroyla çıkıyor.

60'a kadar süren bekleyiş, ardından gelen 3 hamle... Gençlerbirliği kalesinde baskı artıyor... Ve düğün evinde kutlamayı başlatan o vuruş... Fıratcan tek hareketle günün kahramanı oluyor... İzmir'in Süper Lig hasreti 'matematiksel olarak da' bitiyor.

Başta Sayın Mehmet Sepil'den Sports Republic yönetimine, Rasmus Ankersen'den Ivan Mance'ye ve tabiii ki Yoldaş Stoilov'a, oyunculara tüm ekip tebriği ve İzmir adına teşekkürü hak etti. Hepsine helal olsun.

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1999 Antalya... Hasan Çelik, Rize ağlarına 18 yıllık bekleyişe son veren golü atarken oradaydım...

2001... Ümit İnal sırtına aldığı takımla Elazığ, Diyarbakır, İstanbul BŞB engellerini bir bir aşıp takımı şampiyon yaparken oradaydım...

2017... İftarda başlayan, sahurda Süper Lig'i müjdeleyen maçta Murat Akın, "Artık yeter" diyen penaltıyı atarken oradaydım...

Ve dün... Göztepe'nin 100.yılını Süper Lig'de kutlayacağı resmiyet kazanırken, bu büyük heyecanın ortağıyım...

Şimdi kendi adıma Göztepe'nin Süper Lig'deki 4. dönemine tanıklık etme zamanı. Ancak herkes bilsin ki, Göztepe'nin ikinci yüzyılında Süper Lig çok farklı bir gösteriye sahne olacak...

Çünkü bu kez kurumsal yapısıyla, çok uluslu ve profesyonel yönetim anlayışıyla, teknik kadrosuyla çok farklı şeyler söylemeye geliyor Göztepe.

Asansör ya da figüran olmaya değil, Süper Lig'e renk ve değer katmaya, meydan okumaya geliyor.

Bu meydan okumaya hazır mısınız?