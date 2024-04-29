Geri dönüşün mimarı Onuachu

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Karagümrük maçındaki galibiyet, sanırım hem Abdullah Avcı’yı hem de oyuncuları biraz yanıltmış. Onuachu ve Arif dışında aynı kadroyla sahadaydı Trabzonspor. Türkiye Kupası’nda skoru elde ederken 11’e 11 oyunda bile özellikle orta sahayı rakibine kaptıran bordo mavililer, Gaziantep maçının ilk yarısında da benzer bir görüntüyle sahadaydı.

Draguş’un bir stoperi sırtına alıp sahayı gezdirmesi, Meunier’in hücumda merkeze yardıma gelmesi ve top kaptırıldığı anda onun kanadından Mustafa-Mbakata ile gelen tehlikeler derken Selçuk İnan’ın planı soyunma odasına gidene kadar kusursuz işledi. Tabelada ise 2 farklı Gaziantep üstünlüğü vardı.

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iKiNCi YARIDA ÇARKLAR iŞLEDi

Abdullah Avcı’nın devre arası konuşması ve Trezeguet-Umut Güneş değişiklikleri, ikinci yarının başıyla birlikte takımın çehresini değiştirdi. Rakibin iki kenarı Mustafa ve Sorescu’yu iyice geride konumlandırıp savunmada neredeyse 6’lı bir hat gibi dizilmesi de bordo mavililerin istediği oyunu daha rahat oynamasını sağladı. Çarklar işlemeye başlayıp, Onuachu iki kenardan birden beslenince 18 dakikada 4 golle geri dönen bir Trabzonspor gördük.

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Nijeryalı, gerçekten özel oyuncu. Topu bir şekilde onun yakınına getirip ceza sahasında çoğalabildiğiniz anda, topun kaleye girme ihtimali çok yüksek. 3 gol 1 asistle yine şovunu yaptı.

TREZEGUET VE UMUT GÜNEŞ FAKTÖRÜ

Bu galibiyet, iki hedeften birini yani lig üçüncülüğünü Avcı için rahat bir konuma getirdi gibi gözüküyor. İkinci hedefi, yani Türkiye Kupası içinse doğru yapı konusunda önemli ipuçları barındırıyor. Ligin ikinci yarısının bir kısmında ritmini bulan Trabzonspor’un iki önemli parçasıydı Trezeguet ve Umut Güneş. Maçın onların girişinin ardından dönmesi tesadüf değil gibi gözüküyor.