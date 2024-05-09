Bileğimizin hakkıyla kazandık

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F.Bahçe, İstanbul’da sarı duvar örmüş taraftarlarının önünde kaçırdığı Berlin biletini Monaco’da kazandı. Hem de iç sahada oynanan 18 beşinci play-off maçının hepsini ev sahibi takımların kazanmış olması kabusunu da kırarak! Kanarya müthiş gerilimli maçı 35’te 15 (% 42) üçlük performansıyla, bileğinin hakkıyla kazanıp dörtlü final rezervasyonunu yaptı.

Son maçta 62 sayıda tutarak düşük skorlu yarı saha basketboluna mecbur etmişlerdi bizi. Dün akşamda aynı tarifeyle, kendimizi özgü ‘koş koş at’ hücum basketbolumuzu oynatmadılar. Sakatlıktan dönmüş olan Motley’i tek uzun olarak Motiejunas’ın panzehiri olarak ilk beşe aldı Jasikevicius. Bu şok seçimi Monaco’yu başta telaşa soktuysa da biz erken rotasyona girince tedirginliklerini ilk çeyrek bitmeden attılar. Ligin en iyi kısalarına sahip Monaco el yakan üçlük isabetlerle kaçmaya başladı. Yıldızları James’in skor olarak suskun olduğu fazda, Sestina ve Biberovic’in bank katkısı sayılarıyla oyuna tutunup yakın takipte kaldık.

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ELiNE SAĞLIK CALATHES

Oyun iyice karşılıklı ‘sallabol’a dönüştü ikinci yarıda. Hücum ribaundlarını fazla verdiğimiz için ikinci topları da onlar kullandı. Üçüncü çeyrekte beraberliği yakaladığımız noktada korkulan dakikaları başlayan Mike James inisiyatifini koyarak maçı eline aldı. Dış şutlarla oyuna tutunarak nefesimizi Monaco’nun ensesinde hissettirerek tek sayı önde girdik son karar çeyreğine. El üstünden zorlama atışlar, başı boş içeri bireysel dalışlarla oynanan kaosta kimse maçı kıramayınca uzatmaya gidildi.

Sallabolunu iyi savunma yaparak devşirdiği toplarla arkalayan Fenerbahçe’ye uzatmada peş peşe attığı iki üçlükle Berlin biletini kazandıran oyuncu Calathes oldu.