İki yarının sonunda değişen dengeler

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Oyun kurulumunda sık sık En-Nesyri’yi sol kenara, Tadic’i ortaya yaklaştıran sarı lacivertliler, beklerde ise Oosterwolde’yi daha geride, Osayi-Samuel’i daha ileride konumladı. Bu yapı, Göztepe geride beklese daha etkili olabilirdi ancak adam adama temaslı ve sert baskı yapan İzmir ekibi, oyunu geniş bir alana yaydı ve Fenerbahçe’nin istediği futbol sahaya yansımadı. Osayi-Samuel’in arkasında bıraktığı alandan 5, 10, 18 ve 30. dakikalarda tehlikeli gelen Stanimir Stoilov’un öğrencileri, bunların sonuncusunda golü de buldu ancak VAR’ın uyarısıyla oyun, sarı lacivertlilerin lehine faul ile başladı.

BASİT BİR SAVUNMA HATASI

Jose'nin oyun planında, Nijeryalıyı sağ kenar savunması Djalma-Miroshi arasına kaçırmak vardı. 44. dakikada ilk kez bu alandan geldiler, 2 dakika sonra En-Nesyri’nin pasında Osayi-Samuel’in koşusu penaltıyı ve golü getirdi. Djalma’nın son anda kafasını diğer tarafa çevirmesi, yapılmaması gereken bir basit savunma hatasıydı. Göztepe, golün şokunu atlatamayıp fiziksel olarak birkaç dakika düşünce Fenerbahçe’nin maç önü planı işlemeye başladı. Önce En-Nesyri, Tadic, Dzeko üçlüsü net pozisyona girdi, hemen ardından Szymanski’nin ortasında Faslının soğukkanlı kafası farkı 2’ye çıkardı

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STOILOV TÜM RİSKLERİ ALDI

İzmir ekibinin, skor olarak gerideyken aynı fiziksel direnci ikinci yarıda göstermesi kolay değildi. Maç adım adım sarı lacivertlilerin istediği yapıya dönerken kornerden gelen Koray Günter golü, oyunun şeklini değiştirdi. Stoilov hamleleriyle tüm riskleri aldı, Mourinho’nun buna cevabı savunmayı güçlendirmek oldu. Son anda ceza sahasına atılan bir serseri topta Fenerbahçe stoperleri üst üste hatalar yapınca, Romulo’nun köşeye bıraktığı top skora dengeyi getirdi ve maçın sonucunu belirledi.