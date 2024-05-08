Fenerbahçe'de tarihi zafer sonrası çılgın kutlama! Canlı yayını bastılar, Jasikevicius neye uğradığını şaşırdı | Fenerbahçeli taraftara Berlin çağrısı

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THY Euroleague play-off serisi beşinci maçında Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Fransız temsilcisi Monaco ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını Monaco 40-35 önde tamamlarken, normal süre 70-70'lik skorla tamamlanarak uzamalara gidildi. Sarı-lacivertliler parkeden 80-79 galip ayrılarak adını Final Four'a yazdırdı.

Avrupa basketbolunun son yıllarda en önemli takımlarından olan Fenerbahçe, 2015-2019 yılları arasında üst üste 5 kez kaldığı Final Four'da 2017 yılında şampiyonluk yaşadı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 kez de final oynadı. Fenerbahçe bugün aldığı Dörtlü Final biletiyle 5 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı. Euroleague Dörtlü Finali, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta Mercedes-Benz Arena'da düzenlenecek.

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JASİKEVİCİUS ÜST ÜSTE 4. KEZ

Aralık 2023'te takımın başına geçen Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertlilerin bu başarısında önemli pay sahibi oldu. Sporculuk kariyerinde birçok başarıya sahip olan Litvanyalı koç, antrenörlük kariyerinde de üst üste 4. kez Dörtlü Final'de mücadele edecek. Son 3 sezonda Barcelona ile birer kez, ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük yaşayan Jasikevicius, bir kez de Zalgiris Kaunas takımıyla turnuvayı üçüncü tamamladı.

"BERLİN'E HAZIRLANIN"

Fenerbahçe taraftarına seslenen Sarunas Jasikevicius, "İnanılmaz hissediyorum. Sıradaki adım diye bir şey düşünemiyorum. Şu anda düşündüğüm tek şey İstanbul'a nasıl gideceğimiz. Efsanevi bir uçuş olacak. Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum Berlin'e hazırlanın." dedi.

"ÇOK BÜYÜK KARAKTER KOYDUK"

Çok çekişmeli bir eşleşme olduğunu söyleyen Tarık Biberovic, "Şu anda ne yaşadığımı anlayamıyorum. Gerçekten çok mutluyum ve gururluyum. Çok büyük karakter koyduk ve tarihte bir ilki başardık. Her maç neredeyse son topa kaldı. Konsantrasyonumuzu kaybetmedik ve Final-Four'a yükseldik. Çok gururluyum." dedi.

"İNANILMAZ GURURLUYUZ"

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Gururlu olduklarını belirten Georgios Papagiannis, "Şu anda aklım bomboş gerçekten bir şey düşünemiyorum. Kariyerimde ilk defa 5 maçlık bir seride oynadım ve kazandık. Çok mutluyum. Final-Four'dayız, bunu başardık. İnanılmaz gururluyuz. Sezonun başından beri bunun için çalışıyorduk ve başardık. Bundan sonra iki maç daha var ve taraftarı gururlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

"HER YERDE EN BÜYÜK FENER"

Takım olarak oynadıklarını kaydeden Marko Guduric, "İnanılmaz gururluyuz. 2019 yılından sadece Melih ve Tarık kadroda. Geçen sezon 5. maçta kaybettik ama şimdi tarihe geçerek başardık. Kobe Bryant'ın dediği gibi, 'İş daha bitmedi'. İki önemli maç oynayacağız ve bunları da kazanmak istiyoruz. Bizi takım eforumuz buraya getirdi, kimse bireysel olarak iyi oynamadı ancak iyi takım olarak kazandık. Her yerde en büyük Fener." şeklinde konuştu.

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"HERKES KENDİNİ HAZIR TUTTU"

Sertaç Şanlı ise "Sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Sakatlıklar oldu, eksikler oldu, ekstra olmaması gereken şeyler oldu ama Final-Four'a yükselmeyi başardık. Herkes kendini hazır tuttu takımdaki, herkes kendisini hazır tuttu. Maç içerisinde sakatlık yaşadım ama Papagiannis'i dinlendirmek için 3-5 dakikada oyuna girmeye çalıştım. Takım olarak yükselmeyi başardık." dedi.

TARİHİ ZAFER SONRASI ISLAK KUTLAMA

Fenerbahçe, EuroLeague Play-Off serisi beşinci maçını kazanan ilk deplasman takımı olarak Monaco'yu eleyip Final Four'a kalırken oyuncular ve Başantrenör Sarunas Jasikevicius çılgın bir sevinç yaşadı.

Hem parkede hem de soyunma odasında büyük sevinç yaşan Fenerbahçe Bekolu oyuncular, Sarunas Jasikevicius'e röportaj esnasında sürpriz yaptı.

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Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un maç değerlendirmesi yaptığı esnada canlı yayına katılan sarı lacivertli basketbolcular, Litvanyalı koçu sularla ıslatarak tarihi zaferi çılgınca kutladı.