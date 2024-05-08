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Monaco-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko, Final-Four'a kalmak için sahada!

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#THY Euroleague Play-Off#Fenerbahçe Beko#Monaco
Monaco-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Fenerbahçe Beko, Final-Foura kalmak için sahada
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 09:57

Fenerbahçe BEKO, THY EuroLeague Play-off serisi beşinci maçında Monaco ile deplasmanda karşılaşacak. Geçtiğimiz cuma günü İstanbul'da oynanan müsabakayı Fransız ekibi 65-62 kazanarak seriyi 2-2'ye getirmişti. 2-2’lik eşitliğin bulunduğu Play-off serisinde bu mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf Final Four biletini alacak. Temsilcimiz rakibiyle bugüne dek oynadığı 10 maçta altı galibiyet aldı. Peki Monaco-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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THY EuroLeague play-off serisi çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe, Monaco'ya konuk oluyor. Play-off serisinde 2-2 eşitlik bulunuyor. Heyecanla beklenen kritik mücadeleden galip ayrılan ekip galibiyetle ayrılan taraf 24-26 Mayıs tarihlerinde Berlin’de düzenlenecek Final Four’da yer alacak. Sarı lacivertli ekipte sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Johnathan Motley takımla idmanlara başladı. Sakatlığı bulunan Yiğit Hamza Mestoğlu ise bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Monaco-Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bilgisi..

MONACO-FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko, 8 Mayıs Çarşamba günü Play-off beşinci maçında Monaco ile mücadele edecek.

Salle Gaston Medecin’de oynanacak mücadele TSİ 20.00’de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Karşılaşmayı Fernando Rocha (Portekiz), Carlos Peruga (İspanya), Emilio Perez (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.

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#THY Euroleague Play-Off#Fenerbahçe Beko#Monaco

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