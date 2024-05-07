Haberin DevamÄ±

Omerovicâ€™in Konyasporâ€™u sert ve tutucu bir takÄ±mdÄ±. BoÅŸnak hocanÄ±n gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± 18 maÃ§Ä±n 14â€™Ã¼ 0-0, 1-0, 1-1 veya 2-0 bitti. Konyaspor yÃ¶netimi bu tutucu oyundan belli ki memnun olmadÄ±, onun yerine sportif direktÃ¶r Ali Ã‡amdalÄ±â€™yÄ± gÃ¶reve getirdi. Ã‡amdalÄ± da, belki de ilk rakibi FenerbahÃ§e olduÄŸu iÃ§in, BoÅŸnak meslektaÅŸÄ±nÄ±n o sert takÄ±mÄ±nÄ± daha da sertleÅŸtirerek Ã§Ä±ktÄ± dÃ¼n sahaya. Omerovicâ€™in prensleri Cicaldau ve Prip kenarda kaldÄ±lar. OÄŸulcan ve UÄŸurcanâ€™la daha da direnÃ§li bir Konyaspor vardÄ± dÃ¼n yeÅŸil zeminde.

KONYASPOR 5-4-1â€™LE KARÅžILADI

DÃ¼nkÃ¼ Konyaspor 5-4-1â€™le, dokuzlu derin blokla karÅŸÄ±ladÄ± FenerbahÃ§eâ€™yi. BÃ¶yle derin bir bloÄŸa karÅŸÄ± FenerbahÃ§e Ã¶zellikle ilk bir saatte Ã§ok yavaÅŸ paslaÅŸtÄ±, sadece kenar ortalarÄ±yla rakibini Ã§Ã¶zmeyi denedi. Merkezi neredeyse hiÃ§ kullanmadÄ±, uzaktan ÅŸut silahÄ± da pek dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmedi.

Haberin DevamÄ±

DZEKO FIRSATLAR YAKALADI AMA...

ikinci yarÄ±da yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikler sonrasÄ± bir tÄ±k canlanan FenerbahÃ§e, Konyaâ€™nÄ±n birinci bÃ¶lgesine oyunu yÄ±ÄŸmaya baÅŸladÄ±. Belki hÃ¢lÃ¢ merkezden hÃ¼cum edemiyorlardÄ± ama en uÃ§ta Dzeko-Batshuayi ikilisi olduÄŸu iÃ§in ortalar ve uzun toplar biraz daha anlam kazandÄ± ikinci devrede. Ã–zellikle Dzeko bu kenar organizasyonlarÄ±yla net fÄ±rsatlar yakaladÄ± ama Ocakâ€™ta SÃ¼per Ligâ€™e geldiÄŸinden beri Ã§ok iyi iÅŸler yapan kaleci Slowikâ€™e takÄ±ldÄ± BoÅŸnak santrfor.

OYUNCULARIN EMEÄžiNE SAYGISIZLIK

FenerbahÃ§eâ€™nin bugÃ¼n itibariyle lig hedefinden de kopmasÄ±nda birÃ§ok faktÃ¶r rol oynadÄ±, bu etkenler iÃ§inde en Ã¼ste ben FenerbahÃ§e baÅŸkanÄ±nÄ±n ve teknik adamÄ±nÄ±n dar vizyonunu koyarÄ±m. Arabistanâ€™daki SÃ¼per Kupa iÃ§in dahi uÃ§aÄŸa U19 takÄ±mÄ±nÄ± almak, Urfaâ€™daki maÃ§a Ã§Ä±kmamak, Olympiakos ilk ayaÄŸÄ±nda aslarÄ± dinlendirmek feci kararlardÄ±. O aÅŸamalara gelen futbolcularÄ±n emeÄŸine saygÄ±sÄ±zlÄ±ktÄ±.

BÃœYÃœK TAKIM KUPA SEÃ‡MEZÂ

BÃ¼yÃ¼k takÄ±m tÃ¼m cephelerde tÃ¼m kupalarÄ± kazanmaya oynar Ã§Ã¼nkÃ¼. Kupa seÃ§mez. Ancak neredeyse onlar kadar bÃ¼yÃ¼k bir vizyonsuzluk da devre arasÄ± transferindeki hamlelerdi: Fredâ€™e ve Tadicâ€™e alternatif olabilecek Lincolnâ€™Ã¼n gÃ¶nderilmesi, ligin en iyi yerli santrforlarÄ±ndan Umut NayÄ±râ€™Ä±n ikna edilemeyip Serdar Dursunâ€™un alÄ±nmasÄ± bence yanlÄ±ÅŸ kararlar. TÃ¼m bu vizyonsuz kararlarÄ±n bedelini Ã¶dÃ¼yor FenerbahÃ§e bence.